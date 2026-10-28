Murió la madre de Lionel Scaloni a los 74 años y la Selección argentina está de luto

El fútbol argentino atraviesa un momento de tristeza por la muerte de Eulalia Marzetti, la madre de Lionel Scaloni, entrenador de la Selección argentina. La mujer tenía 74 años y falleció en Pujato, la localidad santafesina donde residía junto a su esposo.

La noticia se conoció este miércoles 28 de octubre y generó numerosas muestras de afecto hacia el director técnico que condujo a la Argentina a la consagración en el Mundial de Qatar 2022.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, Scaloni emprendió viaje hacia Pujato para participar del velorio, que se realizará en un ámbito íntimo, acompañado por sus familiares y seres queridos.

La difícil situación familiar que atravesaba Scaloni

Eulalia Marzetti vivía en Pujato junto a su marido, Ángel Scaloni, con quien tuvo tres hijos: Lionel, Mauro y Corina.

Desde hacía varios años atravesaba problemas de salud que habían generado una profunda preocupación en el entrenador de la Selección.

Scaloni se había referido públicamente a esa situación en distintas oportunidades, incluso durante algunos de los momentos más importantes de su carrera.

Tras conquistar la Copa América de 2021 frente a Brasil, en el estadio Maracaná, el entrenador dedicó el título a su madre, quien por entonces atravesaba un delicado cuadro de salud.

Meses después, durante las Eliminatorias para el Mundial de Qatar, volvió a reconocer que su preocupación familiar estaba por encima de cualquier objetivo deportivo.

El mensaje de la AFA y Claudio Tapia

La Asociación del Fútbol Argentino expresó públicamente sus condolencias al entrenador y a toda su familia.

A través de las redes sociales, la entidad manifestó su acompañamiento a Scaloni en este difícil momento y le transmitió el afecto del fútbol argentino.

El presidente de la AFA, Claudio Tapia, también le dedicó un mensaje de apoyo y cercanía al técnico campeón del mundo.

La pérdida de Eulalia Marzetti se produce en un momento en el que Scaloni continúa al frente del seleccionado nacional, después de haber protagonizado uno de los ciclos más exitosos de su historia.

La despedida tendrá lugar en Pujato, el pueblo donde el entrenador nació y mantiene sus raíces familiares.