San Luis tendrá un miércoles inestable con tormentas al sur y máxima de 26°C

San Luis atraviesa este miércoles una jornada inestable, con lluvias y tormentas aisladas principalmente en la mitad sur de la provincia, aunque las condiciones comenzarían a mejorar durante el transcurso del mediodía.

La Red de Estaciones Meteorológicas (REM) informó que el cielo permanecerá parcialmente nublado y que algunas de las precipitaciones previstas durante las primeras horas podrían presentar variada intensidad.

Durante la mañana, el organismo registraba precipitaciones en sectores del sur provincial y bancos de niebla sobre la mitad norte.

A pesar de la inestabilidad, las temperaturas tendrán un leve ascenso. La mínima promedio será de 12°C, mientras que la máxima rondará los 26°C en el territorio provincial.

El tiempo mejorará desde el mediodía

El escenario más inestable se concentrará durante la primera parte de la jornada.

Según el pronóstico oficial, desde el mediodía comenzará un mejoramiento gradual de las condiciones meteorológicas, aunque eso no significará el final del período de inestabilidad que atraviesa San Luis.

El viento comenzará soplando desde el noreste, con velocidades de entre 12 y 28 kilómetros por hora, y posteriormente rotará hacia el sureste.

También podrían presentarse ráfagas fuertes de manera localizada, principalmente en la región noroeste y las sierras centrales.

La inestabilidad continuará el jueves y viernes

La mejora prevista para este miércoles será temporaria.

La REM mantiene un informe especial por un período de inestabilidad que se extenderá hasta el viernes 23 de octubre, con precipitaciones de distinta intensidad y mejoramientos transitorios.

Para el jueves se espera una nueva desmejora, con cielo parcial a mayormente nublado, lluvias de variada intensidad y descenso de la temperatura. Las marcas rondarán los 13°C de mínima y 23°C de máxima.

El viernes continuará el tiempo inestable, con lluvias y tormentas, una mínima cercana a los 10°C y una máxima de aproximadamente 20°C.

El sábado tampoco terminaría completamente la inestabilidad: se prevé cielo mayormente nublado, lluvias aisladas y temperaturas de entre 8°C y 19°C.

San Luis tendrá así un miércoles más cálido que los últimos días, pero todavía marcado por el tiempo cambiante. Las tormentas perderían fuerza desde el mediodía, aunque la lluvia seguirá formando parte del pronóstico hacia el cierre de la semana.