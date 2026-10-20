San Luis tendrá un martes ventoso y con ráfagas de más de 70 km/h

San Luis tendrá este martes una jornada ventosa, templada y algo inestable, con un progresivo aumento de la nubosidad y posibilidades de precipitaciones durante la segunda mitad del día.

La Red de Estaciones Meteorológicas (REM) anticipó que el cielo irá de parcialmente nublado a cubierto y que desde la tarde podrían comenzar a registrarse lluvias y lloviznas intermitentes, principalmente en las regiones centro y sur de la provincia.

Las temperaturas mostrarán un leve ascenso. La mínima promedio rondará los 11°C, mientras que la máxima llegará a los 22°C.

Varias localidades comenzaron el día con registros superiores a los 14°C. En algunos puntos del territorio, como La Botija, las temperaturas durante las primeras horas alcanzaron los 18°C.

Ráfagas que podrían superar los 70 km/h

El viento será uno de los principales protagonistas de la jornada.

Soplará inicialmente desde el noreste y posteriormente rotará hacia el este, con velocidades de entre 12 y 38 kilómetros por hora.

La REM advirtió que durante el mediodía y la tarde podrían registrarse ráfagas localizadas superiores a los 70 kilómetros por hora, especialmente en el norte provincial.

El fenómeno obligará a mantener precaución durante las horas de mayor intensidad, principalmente en rutas y sectores abiertos.

La inestabilidad aumentará durante la noche

Aunque las lluvias podrían aparecer desde esta tarde, el deterioro más marcado de las condiciones comenzaría hacia la noche.

La REM mantiene vigente un informe especial hasta el viernes 23 de octubre por la continuidad de un período de inestabilidad, con mejoramientos temporarios y precipitaciones de distinta intensidad.

Inicialmente, los fenómenos tendrán mayor incidencia sobre la mitad sur de San Luis y luego se extenderán hacia otras regiones.

El miércoles llegará a 25°C

Para este miércoles 21 continuará la inestabilidad, aunque con un marcado aumento de temperatura.

Se prevé cielo mayormente nublado, lluvias aisladas y registros de entre 12°C y 25°C. El viento cambiará al sector sureste.

El jueves volverán a aumentar las probabilidades de precipitaciones, con lluvias de variada intensidad y un descenso de la máxima hasta los 22°C.

El viernes seguirá el escenario inestable, con lluvias y tormentas, una máxima cercana a los 20°C y viento del sureste con ráfagas.

San Luis tendrá así otro martes agradable en términos térmicos, pero con dos factores para seguir de cerca: el viento fuerte durante la tarde y el regreso progresivo de las lluvias, que marcarán buena parte de lo que resta de la semana.