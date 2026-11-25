Las tormentas que afectan a San Luis complicaron este miércoles la circulación en distintos puntos de la provincia y obligaron a disponer cortes totales de rutas, principalmente en el corredor entre Villa Mercedes y Justo Daract.

La Dirección General de Policía Caminera y Seguridad Vial informó que el avance del agua sobre la calzada y el desborde de ríos generaron condiciones peligrosas para el tránsito.

Uno de los sectores más afectados es la Autopista Serranías Puntanas, donde permanecen interrumpidos distintos tramos de la Ruta Nacional N°7.

Entre los cortes informados se encuentran el sector comprendido entre los kilómetros 675 y 670, el cruce conocido como Kramer en el ingreso a Villa Reynolds y el acceso a la Ruta 148 Sur.

También se dispusieron cortes totales sobre las rutas provinciales N°10 y N°1.

Precaución sobre la Ruta 8

En la Ruta Nacional N°8, entre Río Nuevo y Juan Jorba, la circulación permanece habilitada, aunque las autoridades recomendaron transitar con especial precaución debido a la presencia de agua sobre algunos sectores.

En el resto de las rutas y autopistas provinciales el tránsito se encuentra habilitado.

Sin embargo, la Policía advirtió que pueden registrarse acumulaciones de agua sobre la calzada, ráfagas fuertes y cambios repentinos en las condiciones meteorológicas.

La visibilidad se mantiene en general entre buena y normal, aunque en sectores del norte provincial persiste mayor nubosidad.

Las autoridades solicitaron a los conductores reducir la velocidad, respetar las indicaciones policiales y no intentar atravesar sectores cubiertos por agua, especialmente cuando no sea posible determinar la profundidad o la fuerza de la corriente.

El estado de las rutas puede modificarse rápidamente de acuerdo con la evolución de las lluvias y el nivel de los cursos de agua, por lo que se recomienda verificar las condiciones antes de iniciar un viaje.