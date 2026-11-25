La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) modificó los requisitos para la determinación e ingreso de los aportes destinados al Fondo de Asistencia Laboral (FAL).

El cambio fue establecido mediante la Resolución General 5928/2026, publicada este miércoles en el Boletín Oficial, e incorpora de manera expresa a las cooperativas dentro de las entidades habilitadas para tramitar el beneficio previsto para MiPyMEs.

La modificación surgió a partir de una presentación de la Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio de Economía, que señaló que las cooperativas y cooperativas efectoras pueden obtener el Certificado MiPyME y pidió que esa posibilidad quedara reflejada en la normativa tributaria.

Con el nuevo esquema, las empresas deberán contar con el certificado vigente para el período correspondiente y figurar en el Sistema Registral como Micro, Pequeña o Mediana Empresa, dentro de los tramos 1 y 2.

Qué cambia para las entidades

La resolución también fija condiciones específicas para las entidades sin fines de lucro que busquen acceder al régimen.

Entre ellas aparecen asociaciones, fundaciones, mutuales, cooperadoras, consorcios de propietarios e iglesias o entidades religiosas, que deberán tramitar su calificación ante la autoridad competente.

ARCA estableció además códigos de caracterización diferenciados dentro del Sistema Registral.

Para empresas se utilizarán los códigos 272, 274, 351 y 352, mientras que para entidades sin fines de lucro se aplicarán los códigos comprendidos entre 647 y 650.

Las solicitudes rechazadas quedarán identificadas con el código 646.

El encuadramiento tendrá vigencia desde su otorgamiento hasta el último día del cuarto mes posterior al cierre del ejercicio fiscal del empleador. Una vez cumplido ese plazo, deberá renovarse.

Cómo funciona el FAL

El Fondo de Asistencia Laboral fue creado por la Ley de Modernización Laboral 27.802 para contribuir al pago de obligaciones e indemnizaciones derivadas de la finalización de contratos de trabajo de empleados registrados del sector privado con al menos 12 meses de antigüedad.

El fondo se financia mediante una contribución mensual calculada sobre la masa salarial computable para el Sistema Integrado Previsional Argentino.

La alícuota es del 1% para las grandes empresas y del 2,5% para las MiPyMEs y determinadas entidades sin fines de lucro.

Con la modificación, ARCA busca ordenar el encuadramiento de empleadores dentro del régimen y extender formalmente el acceso a sectores que hasta ahora no aparecían contemplados de manera expresa en la reglamentación.