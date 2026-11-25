Una avioneta se estrelló este martes en el mar, cerca de Horn Island, en el estado de Mississippi, Estados Unidos, y murieron las seis personas que viajaban a bordo.

La aeronave era un Cessna 210 monomotor que había partido desde el aeropuerto Lakefront de Nueva Orleans con destino a Fort Myers, Florida.

A bordo viajaban cuatro adultos y dos niños.

Según la Guardia Costera de Estados Unidos, el contacto con la avioneta se perdió alrededor de las 15:45, hora local.

Los registros de radar indicaron que la aeronave descendía a gran velocidad poco antes de desaparecer de los sistemas de seguimiento.

A partir de ese momento se desplegó un operativo de búsqueda en la zona marítima cercana a Horn Island.

Durante las tareas, los rescatistas encontraron tres chalecos salvavidas, una balsa y parte de la cabina de la aeronave.

Después de unas cuatro horas de trabajo, buzos del Departamento de Recursos Marinos de Mississippi localizaron el fuselaje.

En su interior fueron encontrados los cuerpos de las seis personas que viajaban en la avioneta.

Las autoridades comenzaron ahora una investigación para determinar qué provocó la caída de la aeronave y reconstruir los minutos previos al impacto.

Las pericias sobre el fuselaje y los registros de vuelo serán claves para establecer si existió una falla mecánica, un problema meteorológico u otra circunstancia que haya desencadenado el accidente.