La investigación por el crimen de Claudio Alberto Garavaglia, el hombre hallado calcinado dentro de su camioneta en Córdoba, avanzó con la detención de dos sospechosos.

La Fiscalía de Instrucción N° 1 de Cosquín confirmó que los detenidos tienen 44 y 48 años y quedaron imputados como presuntos coautores del delito de homicidio.

Garavaglia había sido encontrado sin vida dentro de una Toyota SW4 incendiada, en la zona de la ruta que une Los Cocos con La Cumbre.

A partir de las primeras medidas, los investigadores establecieron que ambos sospechosos conocían a la víctima y comenzaron a reconstruir los vínculos que mantenían con ella.

Según información difundida en el marco de la causa, uno de los detenidos tenía una relación cercana con Garavaglia que se habría deteriorado de manera abrupta.

El otro es el padre de un joven que había denunciado a la víctima por un presunto abuso cometido cuando era menor de edad.

Las hipótesis que analiza la Fiscalía

La investigación todavía no tiene una hipótesis única sobre el móvil.

Entre las circunstancias bajo análisis aparece un conflicto relacionado con el reclamo de restitución de un inmueble, además de otras situaciones personales que podrían haber influido en el hecho.

La Fiscalía también busca determinar si la denuncia por abuso formulada contra Garavaglia guarda alguna relación con el homicidio.

Durante los allanamientos realizados en el marco de la causa, los investigadores secuestraron distintos elementos considerados de interés probatorio.

Además, en uno de los domicilios encontraron armas de fuego, que serán sometidas a peritajes.

Con las dos detenciones, la causa entra ahora en una etapa clave, mientras la Justicia intenta reconstruir qué ocurrió en las horas previas al crimen y establecer qué participación habría tenido cada uno de los imputados.