Un cuerpo completamente calcinado fue hallado este miércoles dentro de una camioneta incendiada en La Cumbre, provincia de Córdoba.

El descubrimiento se produjo alrededor de las 4 de la madrugada en el sector del ingreso norte de la ciudad, luego de un llamado que alertó a los bomberos sobre el incendio de un vehículo.

Cuando los equipos de emergencia llegaron al lugar para controlar las llamas, encontraron un cadáver en el asiento trasero de una Toyota Hilux SW4.

En el operativo intervinieron bomberos, efectivos policiales, personal de la Guardia Local, Defensa Civil y Policía Caminera.

Debido al estado en el que quedaron los restos, por el momento no fue posible establecer si se trata de un hombre o una mujer.

Tampoco se informó oficialmente si la víctima murió antes del incendio o como consecuencia del fuego.

La investigación quedó en manos de la Fiscalía de Cosquín, que ordenó distintas medidas para reconstruir lo ocurrido.

Entre las prioridades estará identificar a la víctima, determinar el origen del incendio y establecer en qué circunstancias el cuerpo terminó dentro del vehículo.

La zona permaneció bajo resguardo mientras trabajaban los peritos y avanzaban las primeras actuaciones.

Por ahora, las autoridades no dieron a conocer hipótesis firmes sobre el caso y la investigación continúa abierta.