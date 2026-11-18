Un crimen conmocionó este martes a San Francisco del Monte de Oro. Dylan Gatica, un joven de 20 años, murió tras recibir una puñalada en el pecho durante un enfrentamiento en inmediaciones de las calles Octavio Guiñazú y Sergio Olmos.

De acuerdo con las primeras averiguaciones policiales, la víctima habría llegado junto a un primo al domicilio del presunto agresor, donde se habría desencadenado una discusión por una motocicleta.

En medio del conflicto, el joven fue atacado con un arma blanca. Una ambulancia lo trasladó al hospital de la localidad, donde posteriormente se confirmó su fallecimiento.

Tras recabar testimonios, los investigadores identificaron al principal sospechoso y lo localizaron en la vivienda de su madre, a pocos metros del lugar del crimen. Allí montaron una consigna policial hasta que el hombre salió y se entregó voluntariamente.

La investigación quedó a cargo del Departamento de Homicidios, bajo las directivas del fiscal adjunto Juan Pablo Díaz Estopiñán, con la intervención de la División Criminalística.

La muerte de Dylan provocó una profunda conmoción entre los vecinos. El joven era conocido por su participación en el fútbol local, donde había integrado los clubes Social y Deportivo Colocasi y Atlético Rincón.

Familiares, amigos e instituciones expresaron su pesar a través de las redes sociales, donde también se multiplicaron los pedidos de justicia