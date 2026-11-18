Este miércoles, el gobernador Claudio Poggi recorrió las obras de refacción y mantenimiento del Centro Educativo N°21 ‘Puerta de Cuyo’, ubicado en el barrio Juan de Dios Garro, al sur de la ciudad de San Luis.

Acompañado por el ministro de Educación, Guillermo Araujo, y la directora del establecimiento, Cecilia Palmero, el mandatario supervisó las intervenciones destinadas a mejorar las condiciones edilicias del nivel Inicial.

Los trabajos demandan una inversión de $77.648.240 e incluyen la renovación de 500 metros cuadrados de membrana, la corrección de pendientes en los techos, mejoras en los desagües pluviales y el acceso al establecimiento.

Las obras permitieron solucionar problemas de humedad y filtraciones que afectaban el normal desarrollo de las actividades escolares.

Poggi anticipó que los trabajos finalizarán antes de fin de año y que la inauguración formal podría concretarse al comienzo del ciclo lectivo 2027.

Habrá una tercera edición de la Diplomatura en Inteligencia Artificial

Durante su visita, el Gobernador también felicitó a los docentes y directivos que participaron de la Diplomatura en Inteligencia Artificial y Educación, dictada por la Universidad Austral.

“El docente sigue siendo el centro del aula. La IA no va a reemplazar al docente”, sostuvo Poggi.

Además, confirmó que durante el primer semestre de 2027 se habilitará una tercera cohorte para que más educadores puedan acceder a esta capacitación.