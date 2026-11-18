La Villa de Merlo se prepara para vivir un fin de semana largo con la primera edición de la Fiesta del Constructor, una iniciativa que busca reconocer a los trabajadores del sector y a quienes contribuyen al crecimiento de la localidad.

El encuentro se desarrollará durante ambas jornadas, de 12:00 a 00:00, con entrada libre y gratuita y el apoyo del ministerio de Turismo y Cultura de San Luis.

Además de los espectáculos musicales, habrá puestos gastronómicos, stands empresariales, espacios para emprendedores, premios y un sector de entretenimiento infantil.

La grilla de artistas

Sábado 21 de noviembre (desde las 16:00)

Acoplados.

Escuela de Danza UP.

Banda Sorpresa.

Pasión Tropical.

La Bandurria.

Long Play.

Domingo 22 de noviembre (desde las 16:30)

Ballet Pasos de Fuego.

Los del Pago.

COC Studio.

Fusión Serrana.

Diego Benítez, con un tributo a Leo Mattioli.

Cábala.

Barra Brava.

La celebración apunta a instalarse en el calendario turístico y cultural de Merlo, promoviendo la actividad comercial, el reconocimiento a los trabajadores y el encuentro entre vecinos y turistas.