TURISMO Y CULTURA
Merlo celebrará su primera Fiesta del Constructor con dos días de música y entrada gratuita
La Villa de Merlo se prepara para vivir un fin de semana largo con la primera edición de la Fiesta del Constructor, una iniciativa que busca reconocer a los trabajadores del sector y a quienes contribuyen al crecimiento de la localidad.
El encuentro se desarrollará durante ambas jornadas, de 12:00 a 00:00, con entrada libre y gratuita y el apoyo del ministerio de Turismo y Cultura de San Luis.
Además de los espectáculos musicales, habrá puestos gastronómicos, stands empresariales, espacios para emprendedores, premios y un sector de entretenimiento infantil.
La grilla de artistas
Sábado 21 de noviembre (desde las 16:00)
Acoplados.
Escuela de Danza UP.
Banda Sorpresa.
Pasión Tropical.
La Bandurria.
Long Play.
Domingo 22 de noviembre (desde las 16:30)
Ballet Pasos de Fuego.
Los del Pago.
COC Studio.
Fusión Serrana.
Diego Benítez, con un tributo a Leo Mattioli.
Cábala.
Barra Brava.
La celebración apunta a instalarse en el calendario turístico y cultural de Merlo, promoviendo la actividad comercial, el reconocimiento a los trabajadores y el encuentro entre vecinos y turistas.