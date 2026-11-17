Después de las intensas tormentas registradas durante el lunes, San Luis volverá a experimentar varios días de inestabilidad meteorológica.

La Red de Estaciones Meteorológicas (REM) emitió este martes un informe especial en el que advirtió sobre la probabilidad de lluvias y tormentas durante lo que resta de la semana.

Según el organismo provincial, habrá momentos en los que mejorarán las condiciones meteorológicas, aunque persistirá la posibilidad de nuevas precipitaciones.

El informe tiene vigencia hasta el sábado 21 de noviembre inclusive y abarca a todo el territorio provincial.

El pronóstico para los próximos días

Miércoles 18: tiempo inestable y cielo parcialmente nublado. Mínima de 14°C y máxima de 28°C, con viento del sector este.

Jueves 19: continuará la inestabilidad, con un leve descenso de las temperaturas. Mínima de 15°C y máxima de 25°C. Viento del sureste con algunas ráfagas fuertes.

Viernes 20: precipitaciones durante la madrugada y nubosidad parcial. Mínima de 14°C y máxima de 27°C.

Sábado 21: persistirá la probabilidad de lluvias y tormentas de variada intensidad.

Ante este panorama, se recomienda consultar las actualizaciones del pronóstico, especialmente a quienes tengan previsto viajar o realizar actividades al aire libre durante el fin de semana largo