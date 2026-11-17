La Municipalidad de San Luis apuntó contra concejales vinculados al exgobernador Alberto Rodríguez Saá por considerar que sus intervenciones obstaculizan el plan de ordenamiento comercial que lleva adelante la gestión municipal.

Las declaraciones de la funcionaria surgieron luego de que trascendiera un video en el que se observa a los ediles opositores Juan Martín Divizia y Paulina Calderón dialogando con comerciantes del Paseo Colón.

Olivera sostuvo que los concejales alientan a los vendedores a abandonar las nuevas instalaciones y regresar a la Plaza Pringles, pese al acuerdo que, según explicó, habían alcanzado previamente con el Municipio.

“Generan cierto desánimo, sobre un acuerdo que nosotros ya habíamos establecido con ellos”, expresó la funcionaria.

Más de 110 comerciantes interesados en el Paseo Colón

El espacio comercial, ubicado en Colón 516, dispone de 580 metros cuadrados cubiertos, sanitarios y capacidad para 40 puestos de venta.

De los 70 vendedores ambulantes relevados inicialmente en la Plaza Pringles, alrededor de 20 desarrollan actualmente sus actividades en las nuevas instalaciones. Además, hay otros 110 comerciantes interesados en incorporarse.

La funcionaria también reconoció las dificultades de adaptación de los vendedores a la nueva ubicación, debido a la circulación de potenciales compradores.