Desde este lunes cambia el ingreso al Edificio Administrativo de San Luis por obras

El Gobierno de San Luis informó que desde este lunes 16 de noviembre se modificará temporalmente el ingreso al Edificio Administrativo, ubicado en la intersección de las calles Ayacucho y Rivadavia, en la ciudad capital.

La medida responde al inicio de las obras de remodelación, mantenimiento y modernización del inmueble, donde funcionan numerosas dependencias de la administración pública provincial.

Según comunicó la Secretaría General de la Gobernación, desde el lunes 16 hasta el viernes 20 de noviembre, el único ingreso habilitado será por calle Rivadavia. La disposición alcanza tanto a los empleados públicos como a los vecinos que concurren diariamente a realizar trámites.

Cómo será el ingreso durante las obras

Las autoridades precisaron que los trabajadores que cumplen funciones en el edificio encontrarán la máquina de control de asistencia en el pasillo de ingreso.

Además, el personal de guardia estará ubicado sobre el acceso de calle Rivadavia, frente al sector de enfermería.

La modificación será provisoria y busca facilitar el desarrollo de los trabajos sin interrumpir el funcionamiento habitual de las oficinas públicas.

Una obra para modernizar el edificio

El pasado miércoles 11 de noviembre, el gobernador Claudio Poggi firmó el decreto de adjudicación de la primera etapa de refacción y modernización del complejo administrativo.

La intervención comprenderá principalmente el Bloque Norte, con frente a calle Ayacucho, y sectores donde funcionan organismos como el Registro Civil, el Centro de Documentación Rápida, el Registro de la Propiedad y Catastro.

El proyecto contempla mejoras en las instalaciones, los espacios de atención al público y las condiciones laborales de aproximadamente 1.500 empleados estatales.

La primera etapa demandará una inversión superior a los $9.000 millones y tendrá un plazo de ejecución cercano a los siete meses.

Desde el Gobierno recomendaron a quienes deban realizar trámites durante esta semana tener en cuenta el cambio de acceso para evitar inconvenientes.