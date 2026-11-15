Revelaron cuánto cobra Colapinto en la Fórmula 1 y la millonaria diferencia con Gasly

El piloto argentino Franco Colapinto figura entre los corredores con los salarios más bajos de la Fórmula 1 en 2026, según un relevamiento difundido por el portal especializado SalaryLeaks. La diferencia económica con su compañero de Alpine, Pierre Gasly, es uno de los datos más llamativos del informe.

De acuerdo con las estimaciones, Colapinto percibe un salario fijo de 1,5 millones de dólares anuales, cifra que podría alcanzar los dos millones mediante bonificaciones por rendimiento deportivo. Estos montos no incluyen los ingresos por patrocinios personales ni acuerdos comerciales.

El argentino, de 23 años, ocupa el puesto 21 entre los 22 pilotos de la categoría, en una temporada en la que completó su primer campeonato íntegro en la máxima competencia del automovilismo.

Gasly cobra ocho veces más que Colapinto

La diferencia dentro de Alpine es considerable. Pierre Gasly recibe un salario base estimado de 12 millones de dólares por temporada, con la posibilidad de alcanzar los 15 millones si cumple determinados objetivos.

Esto significa que el francés gana 10,5 millones de dólares más por año que Colapinto, una diferencia vinculada, entre otros factores, a su trayectoria de diez temporadas en la Fórmula 1.

Gasly aparece en el octavo lugar del ranking salarial, mientras que el argentino se encuentra entre los últimos puestos, aunque ya tiene asegurada su continuidad en Alpine para 2027.

Verstappen lidera el ranking de los pilotos mejor pagos

En el extremo opuesto aparece Max Verstappen, quien encabeza la clasificación con un salario fijo estimado de 110 millones de dólares anuales en Red Bull. Con bonificaciones, podría superar los 135 millones.

Lewis Hamilton ocupa el segundo lugar con 50 millones de dólares en Ferrari, mientras que George Russell completa el podio con 40 millones en Mercedes.

Entre los principales salarios también aparecen Charles Leclerc, con 34 millones, y Fernando Alonso, con 20 millones de dólares por temporada.

La particularidad del nuevo campeón mundial

Otro dato destacado es el caso de Andrea Kimi Antonelli, quien se consagró campeón mundial de 2026 pese a ocupar el puesto 16 del ranking salarial.

El italiano, integrante de Mercedes, percibe aproximadamente cuatro millones de dólares anuales y podría elevar sus ingresos hasta nueve millones mediante premios por resultados.

El relevamiento deja en evidencia las diferencias económicas entre los pilotos consolidados y quienes están dando sus primeros pasos en la categoría.

En el caso de Colapinto, su continuidad en Alpine durante 2027 representa una nueva oportunidad para consolidarse deportivamente y mejorar sus condiciones contractuales.

Cabe aclarar que las cifras corresponden a estimaciones de SalaryLeaks y no a salarios oficialmente confirmados por las escuderías.