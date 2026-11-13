Villa Mercedes celebra la Fiesta de la Cerveza con música, gastronomía y entrada solidaria

Villa Mercedes se prepara para vivir un fin de semana de celebración con una nueva edición de la Fiesta de la Cerveza, que reunirá a productores locales, artistas y emprendedores gastronómicos en uno de los espacios más representativos de la ciudad.

El evento se desarrollará este viernes 13 y sábado 14 de noviembre, en el Patio Gastronómico de la Calle Angosta, con una propuesta destinada a vecinos y turistas que combina sabores regionales, música en vivo y entretenimiento.

La entrada tendrá un carácter solidario: quienes asistan deberán colaborar con un alimento no perecedero.

Dos noches para disfrutar en Calle Angosta

Durante ambas jornadas, el público podrá conocer diferentes variedades de cerveza artesanal elaboradas por productores de Villa Mercedes, además de disfrutar de una amplia oferta gastronómica.

La programación incluirá espectáculos musicales en vivo y espacios de encuentro para compartir con amigos y familiares.

La actividad se realizará de 19 a 21, según la agenda difundida para el fin de semana.

Una propuesta que impulsa el turismo y la producción local

La elección de Calle Angosta como escenario del encuentro busca fortalecer el vínculo entre la gastronomía, la producción artesanal y la identidad cultural de Villa Mercedes.

El tradicional paseo, reconocido por su historia ligada a la música cuyana, volverá a convertirse en un punto de encuentro para residentes y visitantes.

Además de ofrecer una alternativa recreativa, la Fiesta de la Cerveza busca dar visibilidad a los productores locales y promover la actividad turística y comercial.

Con entrada solidaria y una programación que combina gastronomía y espectáculos, Villa Mercedes suma una nueva propuesta a su agenda cultural de noviembre.