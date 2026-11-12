Tras la reelección de Lula, Brasil prepara un ajuste fiscal de hasta 60.000 millones de reales

El Gobierno de Brasil presentó un ambicioso plan de ajuste fiscal para 2027, con el objetivo de contener el gasto público y mejorar las cuentas del Estado. La iniciativa, impulsada por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva tras su reelección, podría generar un impacto económico de entre 50.000 y 60.000 millones de reales, equivalentes a unos 10.800 millones de dólares.

La propuesta fue presentada por el ministro de Planificación y Presupuesto, Bruno Moretti, ante la Comisión Mixta de Presupuesto del Congreso. El paquete reúne distintas medidas destinadas a reforzar el control de las erogaciones públicas y ampliar los ingresos tributarios.

El anuncio se produjo en medio de la preocupación de los mercados financieros por la situación fiscal brasileña. Tras la victoria electoral de Lula, los inversores manifestaron dudas sobre la capacidad del próximo Gobierno para contener el crecimiento de la deuda pública.

Cuáles son las principales medidas del ajuste

Uno de los puntos centrales del proyecto establece una reducción del límite de crecimiento real del gasto federal. Actualmente, el marco fiscal permite que las erogaciones aumenten hasta un 2,5% anual por encima de la inflación, pero la iniciativa propone reducir ese margen al 2% durante los períodos en los que se activen mecanismos de contención.

Según las estimaciones oficiales, esta modificación podría representar un ahorro de 12.800 millones de reales durante 2027.

Además, el paquete contempla una reducción adicional del 10% en determinados beneficios e incentivos tributarios otorgados a empresas y sectores económicos. También propone limitar la utilización de créditos fiscales que las compañías emplean para cancelar obligaciones impositivas.

Otro de los aspectos incluidos es la revisión de gastos considerados excesivos dentro de la administración pública, entre ellos los denominados supersalarios.

Qué pasará con los fondos destinados a salud y educación

El proyecto también introduce modificaciones en el cálculo de los recursos mínimos que el Estado debe destinar a determinadas áreas.

La iniciativa propone excluir los ingresos extraordinarios provenientes de la explotación de petróleo y gas del cálculo utilizado para establecer el piso de inversión en salud. La intención es extender hasta 2030 un mecanismo que ya se aplica durante 2026.

El argumento del Gobierno es que los ingresos excepcionales no deberían generar automáticamente mayores obligaciones de gasto permanente.

Desde el Ministerio de Planificación y Presupuesto sostuvieron que las modificaciones buscan racionalizar las cuentas públicas sin comprometer los recursos destinados a garantizar derechos sociales.

La meta económica de Lula para 2027

El paquete forma parte de la estrategia del Gobierno brasileño para alcanzar un superávit primario equivalente al 0,5% del Producto Bruto Interno (PBI) durante 2027.

Este indicador mide la diferencia entre los ingresos y los gastos del Estado antes del pago de los intereses de la deuda pública.

La administración de Lula busca enviar una señal de responsabilidad fiscal a los mercados y generar condiciones para estabilizar el endeudamiento del país.

El proyecto fue presentado en el Senado por el líder del Gobierno, Jaques Wagner, y deberá atravesar el proceso legislativo correspondiente para entrar en vigencia.

De esta manera, Brasil se encamina hacia un nuevo esquema de control presupuestario, con medidas que combinan reducción del gasto, revisión de beneficios impositivos y mayores restricciones sobre las cuentas públicas.