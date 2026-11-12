La posible formación de Argentina ante Uruguay: las dudas que debe resolver Scaloni

La Selección argentina ultima detalles para enfrentar a Uruguay este viernes 13 de noviembre, en el primer amistoso de la fecha FIFA. El encuentro se disputará desde las 20 en La Bombonera y Lionel Scaloni todavía tiene varias decisiones pendientes para definir la formación titular.

Una de las principales dudas está en el arco. Emiliano “Dibu” Martínez se recupera de una lesión en la mandíbula y volvió a entrenarse con una máscara protectora. El arquero quiere estar presente, pero el cuerpo técnico evaluará su evolución antes de confirmar si será titular. En caso de que no juegue, su lugar será ocupado por Gerónimo Rulli.

Las dudas en la defensa y el mediocampo

En la última línea, Agustín Giay aparece como candidato para ocupar el lateral derecho, mientras que Leonardo Balerdi y Lisandro Martínez se perfilan para integrar la zaga central.

La incógnita está en el lateral izquierdo, donde Nicolás Tagliafico y Facundo Medina pelean por un lugar. El primero tendría una leve ventaja de acuerdo con lo observado en los entrenamientos.

En el mediocampo, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister serían dos de las presencias aseguradas. El tercer puesto se lo disputan Exequiel Palacios y Valentín Barco, dos alternativas que ofrecen características diferentes para el funcionamiento del equipo.

Cómo sería el ataque de Argentina ante Uruguay

En la ofensiva, Julián Álvarez y Nicolás Paz aparecen como los principales candidatos para integrar el equipo inicial. La última posición se definiría entre Gianluca Prestianni y Thiago Almada, con una leve ventaja para el futbolista del Benfica.

De esta manera, la posible formación de Argentina sería: Emiliano Martínez o Gerónimo Rulli; Agustín Giay, Leonardo Balerdi, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico o Facundo Medina; Exequiel Palacios o Valentín Barco, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister; Nicolás Paz, Julián Álvarez y Gianluca Prestianni o Thiago Almada.

Scaloni tendrá una última práctica antes del clásico rioplatense para terminar de definir el equipo que saldrá a la cancha.

Cuándo juega Argentina y cómo sigue la fecha FIFA

El partido ante Uruguay será este viernes 13 de noviembre, desde las 20, en el estadio Alberto J. Armando, conocido como La Bombonera.

Después, la Selección cerrará la doble fecha FIFA frente a Costa Rica, el martes 17 de noviembre, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.