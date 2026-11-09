San Luis brilló en los Juegos Evita y regresó con 27 medallas y una actuación histórica

San Luis cerró una destacada participación en los Juegos Nacionales Juveniles Evita 2026, disputados en Mar del Plata. La provincia consiguió 27 medallas y dejó actuaciones sobresalientes en distintas disciplinas, en una competencia que reunió a miles de jóvenes deportistas de todo el país.

La delegación estuvo integrada por 354 personas, con representantes de los nueve departamentos provinciales, que participaron en 37 disciplinas convencionales y adaptadas.

El medallero sanluiseño terminó con 10 preseas doradas, ocho plateadas y nueve de bronce, reflejo del trabajo de los deportistas, entrenadores, federaciones y escuelas deportivas.