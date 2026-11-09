JUEGOS EVITA
San Luis brilló en los Juegos Evita y regresó con 27 medallas y una actuación histórica
San Luis cerró una destacada participación en los Juegos Nacionales Juveniles Evita 2026, disputados en Mar del Plata. La provincia consiguió 27 medallas y dejó actuaciones sobresalientes en distintas disciplinas, en una competencia que reunió a miles de jóvenes deportistas de todo el país.
La delegación estuvo integrada por 354 personas, con representantes de los nueve departamentos provinciales, que participaron en 37 disciplinas convencionales y adaptadas.
El medallero sanluiseño terminó con 10 preseas doradas, ocho plateadas y nueve de bronce, reflejo del trabajo de los deportistas, entrenadores, federaciones y escuelas deportivas.
Entre los resultados más importantes se destacó la ciclista María Paz Peralta, abanderada provincial, que obtuvo la medalla de plata en los 500 metros. También sobresalió el equipo femenino de gimnasia artística integrado por Camila Barile, Francesca Marino y Guadalupe Pérez Lanaro, que conquistó el oro en el nivel 1 sub-12.
En las competencias individuales, Xiomara Oros se consagró campeona en lucha, Valentino Roth ganó el oro en levantamiento olímpico y Nara Roy consiguió dos medallas doradas en atletismo adaptado.
El deporte adaptado volvió a ser uno de los grandes protagonistas, con importantes resultados en atletismo y tenis de mesa, entre otras disciplinas.
Otro hecho destacado fue el debut histórico del rugby 7 femenino, que por primera vez tuvo representación sanluiseña en los Juegos Evita. El equipo surgió de alumnas de la Escuela Nº5 «Bartolomé Mitre», que se prepararon en el club Los Teros.
Por su parte, el rugby masculino alcanzó el cuarto puesto, mientras que el futsal femenino ganó cinco de sus seis encuentros y quedó muy cerca de consagrarse campeón.
Más allá de los resultados, la participación también tuvo un fuerte valor social. Para muchos de los jóvenes, el viaje significó conocer el mar por primera vez, compartir experiencias con deportistas de otras provincias y representar a San Luis en una competencia nacional.
La delegación cerró su participación con una fotografía grupal frente a los tradicionales lobos marinos de Mar del Plata y emprendió el regreso a la provincia el sábado 7 de noviembre.