Adopción en Argentina: el 81% busca niños menores de 3 años y solo el 2% acepta mayores de 10

Cada 9 de noviembre se conmemora el Día Mundial de la Adopción, una fecha que busca visibilizar el derecho de niños, niñas y adolescentes a crecer en una familia. En Argentina, sin embargo, existe una marcada diferencia entre las expectativas de quienes desean adoptar y la realidad de los chicos que esperan un hogar.

Según datos de la Dirección Nacional del Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos (Dnrua), el 81% de las personas inscriptas está dispuesto a adoptar niños menores de 3 años, mientras que apenas el 2% acepta chicos mayores de 10 años.

La situación se vuelve más compleja para los grupos de hermanos. A septiembre de 2026, el 76% de los legajos registrados no contemplaba la adopción conjunta de hermanos, el 23% aceptaba hasta dos y solamente el 1% estaba dispuesto a adoptar hasta tres.