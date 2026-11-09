DÍA MUNDIAL
Adopción en Argentina: el 81% busca niños menores de 3 años y solo el 2% acepta mayores de 10
Cada 9 de noviembre se conmemora el Día Mundial de la Adopción, una fecha que busca visibilizar el derecho de niños, niñas y adolescentes a crecer en una familia. En Argentina, sin embargo, existe una marcada diferencia entre las expectativas de quienes desean adoptar y la realidad de los chicos que esperan un hogar.
Según datos de la Dirección Nacional del Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos (Dnrua), el 81% de las personas inscriptas está dispuesto a adoptar niños menores de 3 años, mientras que apenas el 2% acepta chicos mayores de 10 años.
La situación se vuelve más compleja para los grupos de hermanos. A septiembre de 2026, el 76% de los legajos registrados no contemplaba la adopción conjunta de hermanos, el 23% aceptaba hasta dos y solamente el 1% estaba dispuesto a adoptar hasta tres.
Los mitos que dificultan la adopción
Desde Aldeas Infantiles SOS Argentina advirtieron que todavía persisten creencias equivocadas que generan obstáculos en los procesos adoptivos.
Una de ellas es que todos los niños que viven en hogares pueden ser adoptados. En realidad, la adopción requiere una declaración judicial de adoptabilidad, después de que se hayan agotado las posibilidades de revinculación con la familia de origen o ampliada.
Otro prejuicio frecuente sostiene que solamente pueden adoptar las parejas casadas. Sin embargo, la legislación argentina también permite hacerlo a personas solteras y parejas convivientes, sin distinción de orientación sexual.
La organización recordó además que la adopción no termina cuando el niño llega a su nuevo hogar. El proceso incluye una etapa de vinculación, una guarda con fines adoptivos y posteriormente el juicio de adopción.
Los chicos también tienen derecho a participar de las decisiones que afectan sus vidas. A partir de los 10 años, su consentimiento es obligatorio para concretar una adopción.
El derecho a crecer en familia
Lucía Buratovich, directora de Programas de Aldeas Infantiles SOS Argentina, destacó la importancia de derribar los prejuicios y fortalecer el acompañamiento durante todas las etapas.
La especialista también remarcó que una adopción no implica borrar el pasado de los niños, ya que tienen derecho a conocer sus orígenes y conservar su identidad.
Desde la organización insistieron en que la adopción debe centrarse en las necesidades y los derechos de las infancias, y no únicamente en las expectativas de los adultos.
El desafío es ampliar las oportunidades para los chicos de mayor edad y los grupos de hermanos, además de fortalecer las políticas públicas que garanticen su derecho a vivir en familia.