Con Messi y sin Harry Kane: los futbolistas eligieron el once ideal de 2026

Lionel Messi volvió a ser protagonista en el fútbol internacional. El capitán de la Selección argentina fue elegido para integrar el once ideal de 2026 de la Federación Internacional de Asociaciones de Futbolistas Profesionales (FIFPRO), en una votación que reunió a casi 20.000 jugadores de 73 países.

La elección dejó algunas sorpresas, especialmente por la ausencia de Harry Kane. El delantero inglés del Bayern Múnich, ganador del Balón de Oro 2026, no consiguió un lugar entre los once mejores, pese a haber sido uno de los futbolistas más destacados de la temporada.

Messi, por su parte, regresó a la formación después de su última aparición en 2023 y extendió su propio récord a 18 selecciones en el equipo ideal. El rosarino había sido elegido por primera vez en 2007 y continúa siendo el futbolista con más presencias en la historia de esta distinción.

Cómo quedó conformado el once ideal

La formación elegida por los futbolistas profesionales quedó integrada por jugadores de algunas de las principales ligas europeas y del fútbol estadounidense.

El equipo está compuesto por David Raya, del Arsenal, en el arco; Pau Cubarsí, del Barcelona, Achraf Hakimi y Nuno Mendes, ambos del Paris Saint-Germain, en la defensa.

En el mediocampo fueron seleccionados Jude Bellingham, del Real Madrid; Rodri, del Manchester City, y Vitinha, del Paris Saint-Germain.

La delantera quedó conformada por Erling Haaland, del Manchester City; Kylian Mbappé, del Real Madrid; Lionel Messi, del Inter Miami, y Lamine Yamal, del Barcelona.

La ausencia que sorprendió al mundo del fútbol

Uno de los principales datos de la elección fue la ausencia de Harry Kane. El atacante inglés había ganado el Balón de Oro 2026 y figuraba entre los candidatos para integrar el equipo, pero no consiguió suficientes votos para quedar entre los once seleccionados.

También quedó afuera Cristiano Ronaldo, quien había integrado la lista de 26 finalistas. Su ausencia contrastó con la presencia de Messi y Mbappé, dos de las grandes figuras de la última temporada.

De acuerdo con los resultados publicados por FIFPRO, Kane estuvo muy cerca de conseguir un lugar: obtuvo el 27,6% de los votos. Sin embargo, Haaland, Mbappé, Messi y Yamal se quedaron con las plazas disponibles entre los delanteros.

Una elección realizada por los propios futbolistas

El FIFPRO World 11 tiene una particularidad que lo diferencia de otros reconocimientos individuales: los ganadores son elegidos exclusivamente por futbolistas profesionales.

En esta edición participaron 19.806 jugadores de 73 países, quienes votaron a los mejores rendimientos del período comprendido entre el 4 de agosto de 2025 y el 19 de julio de 2026.

Para ser elegibles, los futbolistas debían haber disputado al menos 30 partidos oficiales durante ese período. Cada participante seleccionó a los mejores jugadores en cuatro posiciones: arquero, defensores, mediocampistas y delanteros.

De esta manera, Messi volvió a meterse entre los once mejores del mundo y amplió una marca histórica, mientras que la ausencia del ganador del Balón de Oro se convirtió en una de las grandes sorpresas de la elección.