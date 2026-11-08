Después de gritar campeón, que otros titulos puede conseguir Boca

Boca Juniors volvió a gritar campeón y desató una fiesta en la Bombonera. Con un gol agónico del ecuatoriano Enner Valencia, el equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena derrotó 1-0 a Defensa y Justicia y se quedó con el título de la Tabla Anual 2026 del fútbol argentino.

La consagración llegó en una definición cargada de dramatismo. Rosario Central había ganado su encuentro y se encaminaba a quedarse con el primer puesto, pero Valencia apareció a los 51 minutos del segundo tiempo para cambiar la historia y desatar la celebración xeneize.

Con la victoria, Boca terminó en lo más alto de la clasificación acumulada con 63 puntos, uno más que Rosario Central y tres por encima de Argentinos Juniors.

El campeonato significó la estrella oficial número 75 de la historia del club, que amplió su ventaja sobre River Plate, con 72 conquistas. Además, cortó una sequía de más de tres años sin títulos y consiguió su primera consagración bajo la presidencia de Juan Román Riquelme.

La conquista también le permitió asegurar su regreso a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2027, aunque el calendario todavía le reserva desafíos decisivos antes de finalizar el año.

Los títulos que Boca todavía puede ganar

El conjunto de la Ribera afrontará una intensa agenda, con la posibilidad de sumar otras cuatro coronaciones antes de fin de año.