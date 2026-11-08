FÚTBOL ARGENTINO
Después de gritar campeón, que otros titulos puede conseguir Boca
Boca Juniors volvió a gritar campeón y desató una fiesta en la Bombonera. Con un gol agónico del ecuatoriano Enner Valencia, el equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena derrotó 1-0 a Defensa y Justicia y se quedó con el título de la Tabla Anual 2026 del fútbol argentino.
La consagración llegó en una definición cargada de dramatismo. Rosario Central había ganado su encuentro y se encaminaba a quedarse con el primer puesto, pero Valencia apareció a los 51 minutos del segundo tiempo para cambiar la historia y desatar la celebración xeneize.
Con la victoria, Boca terminó en lo más alto de la clasificación acumulada con 63 puntos, uno más que Rosario Central y tres por encima de Argentinos Juniors.
El campeonato significó la estrella oficial número 75 de la historia del club, que amplió su ventaja sobre River Plate, con 72 conquistas. Además, cortó una sequía de más de tres años sin títulos y consiguió su primera consagración bajo la presidencia de Juan Román Riquelme.
La conquista también le permitió asegurar su regreso a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2027, aunque el calendario todavía le reserva desafíos decisivos antes de finalizar el año.
Los títulos que Boca todavía puede ganar
El conjunto de la Ribera afrontará una intensa agenda, con la posibilidad de sumar otras cuatro coronaciones antes de fin de año.
Copa Argentina
El sábado 14 de noviembre, a las 19, enfrentará a Banfield en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza, por las semifinales. Si gana, disputará la final contra Platense.
Copa Sudamericana
El sábado 21 de noviembre, a las 19:30, jugará la final frente a Atlético Mineiro en Barranquilla, Colombia. Boca buscará conquistar un nuevo título internacional y terminar con una espera de 18 años sin festejos continentales.
Torneo Clausura
El miércoles 25 de noviembre recibirá a Independiente Rivadavia por los octavos de final. Si avanza, deberá superar los cuartos y las semifinales para llegar a la final prevista para el 12 de diciembre.
Si consigue el Torneo Clausura, Boca accederá a la definición del Trofeo de Campeones, prevista para el 19 de diciembre, con la posibilidad de agregar otra estrella.
Un cierre de año que puede ser histórico
El equipo de Arruabarrena podría disputar hasta ocho partidos más en poco más de un mes, siempre que avance en todas las competencias.
Además, la consagración en la Tabla Anual le abre la posibilidad de disputar durante 2027 la Supercopa LPF y la Supercopa Internacional, dos nuevas oportunidades de ampliar su palmarés.
Boca ya tiene su estrella 75, pero no quiere detenerse. Con una final internacional asegurada, una semifinal de Copa Argentina y los playoffs del Clausura por delante, el Xeneize afronta un cierre de temporada en el que podría transformar un campeonato agónico en un año histórico.