FÚTBOL INTERNACIONAL
Messi rompió otro récord histórico en la MLS y logró una marca que nadie había conseguido
Lionel Messi volvió a escribir una página histórica en el fútbol mundial. A los 39 años, el astro argentino se consagró como máximo goleador de la Major League Soccer (MLS) por segunda temporada consecutiva, una marca que ningún jugador había conseguido desde la creación de la competencia.
El capitán del Inter Miami terminó la temporada regular 2026 con 26 goles en 31 encuentros, superando al croata Petar Musa, del FC Dallas, que convirtió 22, y a Sam Surridge, del Nashville SC, que anotó 21.
De esta manera, Messi obtuvo su segundo Botín de Oro en Estados Unidos y se convirtió en el sexto futbolista de la historia de la MLS en ganar el reconocimiento más de una vez, aunque es el primero en conseguirlo en temporadas consecutivas.
Los números del rosarino reflejan su vigencia: promedió 0,84 goles por partido y participó directamente en 43 conquistas de su equipo, entre tantos y asistencias. Además, de sus 26 goles, solamente uno fue de penal.
En las últimas dos temporadas, Messi acumuló 55 goles, mientras que en las tres campañas más recientes alcanzó las 75 conquistas en fases regulares.
El argentino ahora buscará otro récord individual: convertirse en el primer futbolista en ganar tres veces el premio al Jugador Más Valioso (MVP) de la MLS, después de haberlo conseguido en 2024 y 2025.
Mientras tanto, Inter Miami finalizó la fase regular en el segundo puesto de la Conferencia Este, con 60 puntos, y enfrentará a Columbus Crew en la primera ronda de los playoffs, que comenzarán el 20 de noviembre.
Con un nuevo récord en su carrera, Messi sigue demostrando su vigencia y agrandando una leyenda que parece no tener límites.