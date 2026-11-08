Messi rompió otro récord histórico en la MLS y logró una marca que nadie había conseguido

Lionel Messi volvió a escribir una página histórica en el fútbol mundial. A los 39 años, el astro argentino se consagró como máximo goleador de la Major League Soccer (MLS) por segunda temporada consecutiva, una marca que ningún jugador había conseguido desde la creación de la competencia.

El capitán del Inter Miami terminó la temporada regular 2026 con 26 goles en 31 encuentros, superando al croata Petar Musa, del FC Dallas, que convirtió 22, y a Sam Surridge, del Nashville SC, que anotó 21.