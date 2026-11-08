La inteligencia artificial impulsa el empleo y el 86% de las empresas amplía sus equipos tecnológicos

La expansión de la inteligencia artificial está transformando el mercado laboral y generando nuevas oportunidades de empleo. Según un informe de Randstad, el 86% de las organizaciones está ampliando sus equipos tecnológicos para responder a las nuevas demandas de la industria.

El estudio reveló que las búsquedas laborales que requieren conocimientos específicos en inteligencia artificial se quintuplicaron durante el último año, mientras que las empresas enfrentan dificultades para encontrar profesionales con las competencias necesarias.

Para cubrir esta demanda, las compañías están incorporando nuevos trabajadores, capacitando a sus equipos actuales y contratando especialistas externos bajo modalidades más flexibles.

El crecimiento también alcanza a sectores tradicionales. En banca y finanzas, los ingenieros de software perciben salarios un 13% superiores a los de las empresas tecnológicas, mientras que en salud y ciencias de la vida la diferencia llega al 17%.

Las habilidades humanas también ganan protagonismo. El 61% de los empleadores considera más difícil encontrar profesionales con pensamiento crítico, comunicación y capacidad de coordinación que trabajadores con conocimientos exclusivamente técnicos.

Otro dato destacado es que el 55% de las organizaciones no tecnológicas está incorporando profesionales provenientes de la industria tecnológica, aprovechando los cambios registrados en ese sector.

El informe también advierte sobre una brecha de género: las mujeres representan apenas el 31% de los profesionales con habilidades emergentes en inteligencia artificial.

La investigación, realizada en 11 países, refleja un cambio en el mundo del trabajo: lejos de limitarse a reemplazar tareas, la inteligencia artificial está impulsando nuevas contrataciones y aumentando la necesidad de capacitación especializada