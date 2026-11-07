La Marcha del Orgullo reúne a miles de personas en Buenos Aires y cerrará con María Becerra

La Ciudad de Buenos Aires es escenario este sábado de la 35ª Marcha del Orgullo LGBTIQ+, una jornada que combina movilización, expresiones culturales y reclamos por los derechos de la diversidad sexual. El cierre estará a cargo de la cantante María Becerra, con un espectáculo gratuito frente al Congreso Nacional.

Bajo la consigna “Cuando el odio avanza, el orgullo en las calles es resistencia”, las organizaciones convocantes impulsan una nueva edición de una de las manifestaciones más importantes del calendario social argentino.

Las actividades comenzaron a las 10 con una feria de 450 puestos de emprendedores, organizaciones sociales y proyectos independientes, distribuidos sobre la calle Cerrito y en la Plaza de los Dos Congresos.

A qué hora comienza la marcha y cuál será el recorrido

La movilización principal está prevista para las 16, desde las inmediaciones de la avenida 9 de Julio y Avenida de Mayo hasta el Congreso Nacional, donde alrededor de las 18 se realizará la lectura de un documento con los principales reclamos.

Este año, el recorrido fue modificado debido al operativo de seguridad organizado por la visita del papa León XIV, prevista para este domingo 8 de noviembre.

La jornada también incluye una concentración de organizaciones de la Línea Histórica, que partirán hacia el Congreso a las 17:30.

María Becerra y La Joaqui, las principales figuras

La programación artística contará con dos escenarios y una amplia variedad de propuestas musicales.

La Joaqui cerrará las presentaciones del escenario Nadia Echazú, ubicado en la zona de Avenida de Mayo y 9 de Julio, mientras que María Becerra será la encargada del espectáculo final en el escenario Carlos Jáuregui, frente al Congreso.

También participarán Six Sex, K4OS, Martín Cirio, Aimel, Ambik y diferentes DJs. Además, habrá un homenaje a Gilda, al cumplirse 30 años de su fallecimiento.

Los principales reclamos de la movilización

Además de las actividades culturales, las organizaciones reclamarán la aprobación de una Ley Integral Trans, una nueva legislación antidiscriminatoria y el proyecto “Reconocer es Reparar”, que propone una reparación histórica para travestis y personas trans adultas mayores.

La jornada también contempla acciones de prevención sanitaria. Entre las 10 y las 14, AHF Argentina realizará testeos gratuitos y confidenciales de VIH en la calle Lima, entre las avenidas Belgrano y Moreno.

La Marcha del Orgullo volverá así a reunir expresiones artísticas, demandas sociales y actividades de concientización, con María Becerra como protagonista del cierre musical de una jornada de alcance nacional.