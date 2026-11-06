El dólar blue bajó a $1.555 y quedó por debajo del oficial

El mercado cambiario comenzó este viernes con movimientos moderados en las principales cotizaciones del dólar, aunque con una particularidad: el blue volvió a quedar por debajo del oficial.

La cotización informal se ubicó en $1.555, con una baja del 0,3% en las últimas 24 horas.

El dólar oficial, en tanto, se mantuvo en $1.570, sin variaciones respecto de la jornada anterior.

De esta manera, el paralelo quedó unos 15 pesos por debajo de la referencia oficial, en un escenario de escasa brecha entre ambas cotizaciones.

El dólar tarjeta se ubicó en $2.041, también sin cambios durante las últimas 24 horas.

Entre los tipos de cambio financieros, el dólar MEP operó a $1.584,40, mientras que el contado con liquidación (CCL) se ubicó en $1.678,15.

Ambas cotizaciones se mantuvieron estables en el inicio de la jornada.

El dato que mostró una variación más significativa fue el riesgo país, que alcanzó los 925 puntos básicos, con una suba del 9,2% en las últimas 24 horas.

El indicador refleja el diferencial de tasa que enfrentan los bonos argentinos respecto de los títulos del Tesoro de Estados Unidos y suele ser seguido de cerca por los mercados para medir la percepción de riesgo sobre la deuda del país.

Las cotizaciones pueden modificarse a lo largo de la rueda, especialmente en los segmentos financieros y en el mercado informal.

Así, el viernes comenzó con estabilidad en el dólar oficial y financiero, una leve baja del blue y una marcada suba del riesgo país, que volvió a ubicarse entre los principales datos económicos de la jornada.