INFORME ESPECIAL | VISITA PAPAL 2026
El papa León XIV llega a la Argentina: la agenda completa de sus cuatro días de visita
Será un acontecimiento histórico: un Papa volverá a pisar suelo argentino después de 39 años. El último fue Juan Pablo II, en abril de 1987, mientras que Francisco nunca regresó al país durante su pontificado.
La agenda oficial contempla encuentros con autoridades nacionales, celebraciones religiosas, visitas a instituciones sociales y actividades con jóvenes, trabajadores y representantes de diferentes comunidades religiosas.
LLEGADA: 8 de noviembre
Domingo, 16:30
Aeroparque Jorge Newbery
PARTIDA: 11 de noviembre
Miércoles, 14:00
Aeropuerto de Ezeiza
Domingo: llegada y reunión con Milei
Ciudad de Buenos Aires
El Papa llegará desde Montevideo a bordo de un avión de Aerolíneas Argentinas. La primera jornada estará dedicada a los actos protocolares y al encuentro con el presidente Javier Milei.
Actividad
16:30
Llegada al Aeroparque Jorge Newbery y recepción oficial
17:00
Homenaje al general San Martín en Plaza San Martín
17:20
Ceremonia de bienvenida en Casa Rosada
17:50
Reunión privada con Javier Milei
18:30
Encuentro con autoridades, diplomáticos y representantes de la sociedad civil en el Palacio Libertad
Lunes: primera misa multitudinaria
Claypole y Ciudad de Buenos Aires
La segunda jornada tendrá una fuerte impronta pastoral y social, con una visita a una institución asistencial, una celebración religiosa y encuentros con trabajadores y referentes de distintas confesiones.
Actividad
09:15
Visita al Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole
11:30
Misa multitudinaria en el Monumento de los Españoles, Palermo
16:10
Encuentro con empresarios y trabajadores en la Universidad Católica Argentina
17:30
Reunión interreligiosa en el Palacio San Martín
18:45
Celebración de Vísperas en la Catedral Metropolitana
19:45
Cena con los obispos argentinos
Martes: visita a Córdoba y encuentro con jóvenes
Córdoba y Ciudad de Buenos Aires
Será una de las jornadas centrales del viaje. León XIV se trasladará a Córdoba para encabezar una misa multitudinaria y reunirse con integrantes de la Iglesia. Por la tarde regresará a Buenos Aires.
Actividad
07:30
Salida desde Aeroparque hacia Córdoba
09:00
Llegada al Aeropuerto Ambrosio Taravella
10:00
Misa multitudinaria en el predio de la Escuela de Aviación Militar, sector FAdeA
15:15
Encuentro con sacerdotes, religiosos y seminaristas en la Catedral de Córdoba
16:55
Salida en avión hacia Buenos Aires
18:10
Llegada al Aeroparque Jorge Newbery
20:15
Vigilia y encuentro con jóvenes en el Monumento de los Españoles
Miércoles: misa en Luján y despedida
Buenos Aires y Luján
En su último día, el Pontífice visitará una unidad penitenciaria y luego presidirá la misa de cierre de su visita argentina en Luján.
Actividad
08:00
Visita al Complejo Penitenciario Federal de Devoto
10:00
Misa en la plaza de la Basílica de Nuestra Señora de Luján
13:30
Ceremonia de despedida en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza
14:00
Partida hacia Lima, Perú
Cómo participar de las misas
Las celebraciones multitudinarias están previstas para el lunes 9 en Palermo, el martes 10 en Córdoba y el miércoles 11 en Luján. La organización recomienda realizar una inscripción previa para estas misas.
Para el encuentro con jóvenes y determinadas actividades religiosas, la inscripción es obligatoria. Los formularios y las condiciones de ingreso pueden consultarse en el sitio de la visita papal.
Un operativo de seguridad de alcance nacional
El Gobierno nacional informó que el dispositivo de seguridad involucrará a fuerzas federales y autoridades de la Ciudad de Buenos Aires y de las provincias de Buenos Aires y Córdoba.
La planificación contempla cuatro eventos masivos, once actividades cerradas y un operativo coordinado durante 120 horas. Las autoridades estiman un aforo acumulado potencial de aproximadamente siete millones de personas a lo largo de las actividades.
León XIV dejará la Argentina el miércoles 11 de noviembre, a las 14:00, desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, luego de la ceremonia oficial de despedida prevista para las 13:30.
Su siguiente destino será Lima, Perú, donde continuará la última etapa del viaje apostólico hasta el 17 de noviembre. Allí también visitará Chiclayo, Cuzco y Pucallpa, antes de concluir su recorrido sudamericano.