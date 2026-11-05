El papa León XIV llega a la Argentina: la agenda completa de sus cuatro días de visita

La Argentina se prepara para recibir al papa León XIV, quien realizará una visita apostólica de cuatro días como parte de su primera gira por América del Sur, que también incluirá Uruguay y Perú.

Será un acontecimiento histórico: un Papa volverá a pisar suelo argentino después de 39 años. El último fue Juan Pablo II, en abril de 1987, mientras que Francisco nunca regresó al país durante su pontificado.

La agenda oficial contempla encuentros con autoridades nacionales, celebraciones religiosas, visitas a instituciones sociales y actividades con jóvenes, trabajadores y representantes de diferentes comunidades religiosas.