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El papa León XIV llega a la Argentina: la agenda completa de sus cuatro días de visita | El Diario de San Luis

INFORME ESPECIAL | VISITA PAPAL 2026

El papa León XIV llega a la Argentina: la agenda completa de sus cuatro días de visita

El Pontífice arribará el domingo 8 de noviembre y permanecerá hasta el miércoles 11. Visitará Buenos Aires, Córdoba y Luján, mantendrá una reunión con Javier Milei y encabezará tres misas multitudinarias. El Vaticano confirmó los horarios y las principales actividades de su recorrido.
Por Redacción: Equipo de El Diario de San Luis
Actualidad
La Argentina se prepara para recibir al papa León XIV, quien realizará una visita apostólica de cuatro días como parte de su primera gira por América del Sur, que también incluirá Uruguay y Perú.

Será un acontecimiento histórico: un Papa volverá a pisar suelo argentino después de 39 años. El último fue Juan Pablo II, en abril de 1987, mientras que Francisco nunca regresó al país durante su pontificado.

La agenda oficial contempla encuentros con autoridades nacionales, celebraciones religiosas, visitas a instituciones sociales y actividades con jóvenes, trabajadores y representantes de diferentes comunidades religiosas.

 

LLEGADA: 8 de noviembre

Domingo, 16:30

Aeroparque Jorge Newbery

PARTIDA: 11 de noviembre

Miércoles, 14:00

Aeropuerto de Ezeiza

 
 
 

Domingo: llegada y reunión con Milei

Ciudad de Buenos Aires

El Papa llegará desde Montevideo a bordo de un avión de Aerolíneas Argentinas. La primera jornada estará dedicada a los actos protocolares y al encuentro con el presidente Javier Milei.

Actividad

16:30

Llegada al Aeroparque Jorge Newbery y recepción oficial

17:00

Homenaje al general San Martín en Plaza San Martín

17:20

Ceremonia de bienvenida en Casa Rosada

17:50

Reunión privada con Javier Milei

18:30

Encuentro con autoridades, diplomáticos y representantes de la sociedad civil en el Palacio Libertad

 
 

Lunes: primera misa multitudinaria

Claypole y Ciudad de Buenos Aires

La segunda jornada tendrá una fuerte impronta pastoral y social, con una visita a una institución asistencial, una celebración religiosa y encuentros con trabajadores y referentes de distintas confesiones.

Actividad

09:15

Visita al Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole

11:30

Misa multitudinaria en el Monumento de los Españoles, Palermo

16:10

Encuentro con empresarios y trabajadores en la Universidad Católica Argentina

17:30

Reunión interreligiosa en el Palacio San Martín

18:45

Celebración de Vísperas en la Catedral Metropolitana

19:45

Cena con los obispos argentinos

 
 

Martes: visita a Córdoba y encuentro con jóvenes

Córdoba y Ciudad de Buenos Aires

Será una de las jornadas centrales del viaje. León XIV se trasladará a Córdoba para encabezar una misa multitudinaria y reunirse con integrantes de la Iglesia. Por la tarde regresará a Buenos Aires.

Actividad

07:30

Salida desde Aeroparque hacia Córdoba

09:00

Llegada al Aeropuerto Ambrosio Taravella

10:00

Misa multitudinaria en el predio de la Escuela de Aviación Militar, sector FAdeA

15:15

Encuentro con sacerdotes, religiosos y seminaristas en la Catedral de Córdoba

16:55

Salida en avión hacia Buenos Aires

18:10

Llegada al Aeroparque Jorge Newbery

20:15

Vigilia y encuentro con jóvenes en el Monumento de los Españoles

 
 

Miércoles: misa en Luján y despedida

Buenos Aires y Luján

En su último día, el Pontífice visitará una unidad penitenciaria y luego presidirá la misa de cierre de su visita argentina en Luján.

Actividad

08:00

Visita al Complejo Penitenciario Federal de Devoto

10:00

Misa en la plaza de la Basílica de Nuestra Señora de Luján

13:30

Ceremonia de despedida en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza

14:00

Partida hacia Lima, Perú

 
 

Cómo participar de las misas

Las celebraciones multitudinarias están previstas para el lunes 9 en Palermo, el martes 10 en Córdoba y el miércoles 11 en Luján. La organización recomienda realizar una inscripción previa para estas misas.

Para el encuentro con jóvenes y determinadas actividades religiosas, la inscripción es obligatoria. Los formularios y las condiciones de ingreso pueden consultarse en el sitio de la visita papal.

 

Un operativo de seguridad de alcance nacional

El Gobierno nacional informó que el dispositivo de seguridad involucrará a fuerzas federales y autoridades de la Ciudad de Buenos Aires y de las provincias de Buenos Aires y Córdoba.

La planificación contempla cuatro eventos masivos, once actividades cerradas y un operativo coordinado durante 120 horas. Las autoridades estiman un aforo acumulado potencial de aproximadamente siete millones de personas a lo largo de las actividades.

 
Cuándo se va el Papa y cómo continúa su gira

León XIV dejará la Argentina el miércoles 11 de noviembre, a las 14:00, desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, luego de la ceremonia oficial de despedida prevista para las 13:30.

Su siguiente destino será Lima, Perú, donde continuará la última etapa del viaje apostólico hasta el 17 de noviembre. Allí también visitará Chiclayo, Cuzco y Pucallpa, antes de concluir su recorrido sudamericano.

 
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