¿Por qué renunció el presidente de Paraguay?: lo que hay que saber, en esta nota

Paraguay atraviesa una de las crisis políticas y financieras más graves de los últimos años. El presidente Santiago Peña anunció este jueves 5 de noviembre su renuncia, después de que el colapso de una importante entidad bancaria provocara protestas, investigaciones judiciales y la pérdida de respaldo político dentro de su propio partido.

La decisión llegó mientras la Cámara de Diputados debatía un juicio político contra el mandatario. Sin embargo, lejos de cerrar el conflicto, su salida abrió nuevos interrogantes sobre la sucesión presidencial y las responsabilidades por el derrumbe financiero.

Cómo comenzó la crisis que terminó con la renuncia

El origen del escándalo se encuentra en Ueno Bank, una entidad financiera digital que creció aceleradamente en Paraguay y llegó a reunir cerca de tres millones de clientes.

El Banco Central paraguayo intervino la institución después de detectar graves problemas de solvencia. La medida dejó a millones de usuarios sin acceso inmediato a sus cuentas y puso bajo revisión cientos de millones de dólares correspondientes a fondos públicos.

El caso adquirió una dimensión política porque Peña había mantenido vínculos empresariales con el grupo propietario del banco hasta marzo de 2025.

Legisladores opositores denunciaron presuntos conflictos de intereses, irregularidades en el manejo de recursos previsionales y posibles encubrimientos institucionales. El mandatario rechazó las acusaciones de actuaciones indebidas.