CRISIS POLÍTICA
¿Por qué renunció el presidente de Paraguay?: lo que hay que saber, en esta nota
Paraguay atraviesa una de las crisis políticas y financieras más graves de los últimos años. El presidente Santiago Peña anunció este jueves 5 de noviembre su renuncia, después de que el colapso de una importante entidad bancaria provocara protestas, investigaciones judiciales y la pérdida de respaldo político dentro de su propio partido.
La decisión llegó mientras la Cámara de Diputados debatía un juicio político contra el mandatario. Sin embargo, lejos de cerrar el conflicto, su salida abrió nuevos interrogantes sobre la sucesión presidencial y las responsabilidades por el derrumbe financiero.
Cómo comenzó la crisis que terminó con la renuncia
El origen del escándalo se encuentra en Ueno Bank, una entidad financiera digital que creció aceleradamente en Paraguay y llegó a reunir cerca de tres millones de clientes.
El Banco Central paraguayo intervino la institución después de detectar graves problemas de solvencia. La medida dejó a millones de usuarios sin acceso inmediato a sus cuentas y puso bajo revisión cientos de millones de dólares correspondientes a fondos públicos.
El caso adquirió una dimensión política porque Peña había mantenido vínculos empresariales con el grupo propietario del banco hasta marzo de 2025.
Legisladores opositores denunciaron presuntos conflictos de intereses, irregularidades en el manejo de recursos previsionales y posibles encubrimientos institucionales. El mandatario rechazó las acusaciones de actuaciones indebidas.
La cronología de una crisis que se aceleró en pocas horas
3 NOV
Intervención bancaria y primeras detenciones
El Banco Central informó la intervención de Ueno Bank. Se bloquearon operaciones de los clientes, avanzaron investigaciones contra directivos y comenzaron las manifestaciones de ahorristas. La crisis también provocó la salida del titular del Banco Central.
4 NOV
La presión política se intensificó
Los reclamos por los depósitos inmovilizados y los fondos previsionales aumentaron. El impulso al juicio político y las divisiones dentro del oficialismo debilitaron la posición presidencial.
5 NOV
Peña anunció su renuncia
Mediante un mensaje grabado y difundido en redes sociales, el presidente comunicó su decisión de abandonar el cargo. Argumentó que buscaba preservar la estabilidad del país, la paz social y las instituciones democráticas.
La renuncia ingresó al Congreso
El ministro del Interior, Enrique Riera, presentó formalmente el documento ante el Poder Legislativo, mientras Diputados discutía el procedimiento para someter al mandatario a juicio político.
A pesar de la dimisión, la Cámara Baja aprobó avanzar con el proceso contra Peña. En paralelo, rechazó una iniciativa similar contra el vicepresidente Pedro Alliana, señalado como su sucesor constitucional.
Las últimas horas: el Congreso no logró resolver la renuncia
Durante la tarde, una sesión del Congreso convocada para tratar la dimisión quedó sin quórum, después de que legisladores del Partido Colorado abandonaran el recinto en medio de diferencias sobre cómo continuar el procedimiento.
La situación dejó pendiente la aceptación formal de la renuncia y abrió una disputa sobre si Peña debía abandonar el cargo mediante su dimisión o enfrentar el juicio político hasta su resolución.
El vicepresidente Pedro Alliana quedó como el sucesor constitucional, aunque el procedimiento parlamentario generó incertidumbre sobre el momento de la transición.
Peña reapareció por la noche y anunció que enfrentará el juicio político
Horas después de comunicar su renuncia, Peña difundió un segundo mensaje en el que confirmó que se presentará ante el proceso parlamentario para ejercer su defensa.
El mandatario aseguró que aportará argumentos y pruebas, colaborará con las investigaciones y responderá ante las instituciones competentes.
También reclamó que la discusión sobre su continuidad política no retrase la devolución del dinero a los ahorristas afectados.
Qué puede pasar ahora
El Senado deberá definir el avance del juicio político, mientras sigue pendiente la resolución institucional de la renuncia.
En paralelo, la Justicia investiga posibles irregularidades vinculadas con Ueno Bank, sus directivos y el manejo de fondos estatales. La crisis ya provocó detenciones y la apertura de investigaciones sobre la actuación de funcionarios.
El principal desafío inmediato será garantizar la devolución de los depósitos, especialmente los recursos previsionales y los ahorros de millones de paraguayos que permanecen afectados por la intervención bancaria.