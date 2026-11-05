Córdoba desplegará hospitales móviles por la visita del papa León XIV

Córdoba entró en la etapa final del operativo sanitario que desplegará por la visita del papa León XIV, prevista para el martes 10 de noviembre.

El dispositivo será coordinado por el Ministerio de Salud provincial y la Secretaría de Salud municipal e incluirá hospitales móviles, carpas de alta complejidad, ambulancias y corredores sanitarios distribuidos en distintos puntos de la capital cordobesa.

El principal despliegue estará concentrado en la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA), donde León XIV celebrará una misa a las 10.

Allí se instalarán dos carpas móviles de alta complejidad que funcionarán como hospitales de avanzada y contarán con 32 camas equipadas con tecnología de soporte vital crítico.

El equipamiento incluirá monitores multiparamétricos, desfibriladores, electrocardiógrafos, carros de paro, tubos de oxígeno y medicación preparada para atender distintos tipos de emergencias.

El operativo comenzará a funcionar desde las 16 del lunes 9 y permanecerá activo hasta la tarde del martes 10, cuando finalice la desconcentración de los asistentes.

Más de 1.500 profesionales y voluntarios estarán afectados al dispositivo sanitario. El predio será dividido en cuadrantes con capacidad para recibir entre 12.000 y 14.000 personas cada uno.

Cada sector tendrá un gazebo sanitario equipado para brindar una primera respuesta, con médicos, enfermeros y paramédicos.

Para facilitar evacuaciones rápidas dentro del predio se dispondrán siete ambulancias 4x4, mientras que otras 29 unidades estarán preparadas para trasladar pacientes hacia centros de mayor complejidad en caso de ser necesario.

También se reforzará la capacidad del Hospital de Pronta Atención Madre Teresa de Calcuta mediante una estructura adicional con ocho camas y ambulancias de soporte.

El esquema sanitario se extenderá además a otros sectores por los que pasará el Pontífice.

En inmediaciones del Arzobispado funcionará un hospital móvil con tres ambulancias; en Plaza España habrá cuatro unidades destinadas a emergencias; en Plaza San Martín se instalará otro hospital móvil y en la zona del Cabildo funcionará un hospital de campaña.

Tanto en FAdeA como en el centro de Córdoba se establecerán corredores sanitarios especiales para garantizar el traslado de pacientes pese a la gran concentración de personas prevista.

El operativo formará parte de un dispositivo más amplio que incluirá también restricciones de tránsito. La Municipalidad anunció más de 350 cortes vehiculares que comenzarán de manera progresiva el lunes 9 y continuarán durante la jornada del martes.

La organización busca garantizar capacidad de respuesta ante emergencias durante una de las concentraciones de público más importantes previstas en Córdoba por la visita de León XIV.