Los bancos de San Luis permanecerán cerrados durante cinco días seguidos: cuándo volverán a atender

Los bancos de San Luis permanecerán cinco días consecutivos sin atención presencial, debido a una combinación de feriados y jornadas no laborables que afectarán a las entidades financieras de todo el país.

El secretario general de la Asociación Bancaria de San Luis, Hugo Ojeda, confirmó que las sucursales atenderán normalmente hasta el jueves 5 de noviembre y retomarán sus actividades el miércoles 11.

El cronograma comenzará el viernes 6, cuando se conmemora el Día del Trabajador Bancario. A esa jornada se sumarán el sábado 7 y domingo 8, mientras que el lunes 9 será feriado nacional y el martes 10 no habrá actividad bancaria por las disposiciones relacionadas con la visita del papa León XIV.

Qué operaciones se podrán realizar

Pese al cierre de las sucursales, los usuarios podrán continuar utilizando los servicios digitales, como home banking, aplicaciones bancarias y transferencias electrónicas.

También estarán habilitados los cajeros automáticos para retirar efectivo, aunque su disponibilidad dependerá de las recargas que realicen las entidades financieras.

Ojeda explicó que el funcionamiento de los canales electrónicos será normal, pero recomendó tener en cuenta la disponibilidad de dinero en los cajeros durante las jornadas sin atención.

De esta manera, quienes necesiten realizar trámites presenciales deberán hacerlo antes del jueves 5 de noviembre, ya que las sucursales volverán a abrir sus puertas recién el miércoles 11.