Boca podría sufrir una baja importante para la definición del Campeonato de Liga

Boca podría perder a Rodrigo Battaglia para el encuentro frente a Defensa y Justicia. El mediocampista terminó con molestias después del Superclásico ante River y no pudo entrenarse con normalidad, por lo que su presencia todavía está en duda.

El futbolista realiza trabajos diferenciados y será evaluado durante los próximos días. Si bien el inconveniente no sería de gravedad, el cuerpo técnico espera su evolución antes de tomar una decisión.

Una recuperación que tuvo un nuevo contratiempo

Battaglia había atravesado una prolongada recuperación durante 2026 luego de sufrir una rotura del tendón de Aquiles en plena pretemporada, lesión que requirió una intervención quirúrgica.

El volante logró regresar a las canchas y sumó minutos frente a Talleres. Posteriormente, fue titular en el encuentro ante Vasco da Gama, disputado en el estadio Maracaná, en el que Boca consiguió una victoria que le permitió avanzar a la final de la Copa Sudamericana.

Ahora, esta nueva molestia física obliga a seguir de cerca su condición y genera incertidumbre sobre su disponibilidad.

Boca se prepara para una definición clave

El equipo recibirá a Defensa y Justicia este sábado 7 de noviembre, desde las 17:30, en La Bombonera.

El encuentro será determinante para la definición del Campeonato de Liga, título que se disputa a partir de los puntos acumulados en la tabla anual. Boca comparte el primer puesto con Argentinos Juniors, mientras que Rosario Central también mantiene posibilidades.

La evolución de Battaglia será seguida de cerca durante la semana. Boca busca llegar con todas sus alternativas disponibles a un partido que puede definir su cierre de temporada.