Rafael Nadal se suma a la dirigencia del Real Madrid y acompañará a Florentino Pérez

Rafael Nadal dará un nuevo paso en su vínculo con el Real Madrid: el histórico tenista español aceptó la propuesta para incorporarse a la Junta Directiva de la institución que preside Florentino Pérez.

La decisión fue anunciada este miércoles, luego de que la cúpula dirigencial acordara por unanimidad impulsar su nombramiento. Sin embargo, su incorporación todavía deberá ser ratificada por la Asamblea General de Socios Compromisarios, convocada para el próximo 21 de noviembre.

Nadal, socio de honor del club y registrado con el número 67.778, expresó su entusiasmo por la propuesta a través de sus redes sociales. “Quiero agradecer al presidente Florentino Pérez y a la Junta que me hayan propuesto formar parte de la Junta Directiva del Real Madrid. He aceptado esta propuesta con mucha ilusión, ganas de aprender y aportar todo lo que pueda”, escribió.

El comunicado oficial destacó la dimensión deportiva y humana del extenista, además de su capacidad de superación, competitividad, humildad y respeto por sus rivales. La institución consideró que esos valores representan parte de su identidad y que Nadal puede contribuir al presente y al futuro del club.

El español construyó una de las carreras más importantes de la historia del tenis: conquistó 92 títulos individuales, incluidos 22 torneos de Grand Slam, obtuvo dos medallas de oro olímpicas y ganó cinco ediciones de la Copa Davis con su país. También llegó al primer puesto del ranking mundial.

Retirado del tenis profesional desde noviembre de 2024, Nadal mantiene una estrecha relación con el Real Madrid, del que es reconocido simpatizante. Su llegada a la conducción institucional marcaría una nueva etapa en su trayectoria, esta vez fuera de las canchas.