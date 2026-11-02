La FIA sancionó a Colapinto y lo dejó sin puntos tras una gran carrera en México

Franco Colapinto pasó en pocas horas de celebrar uno de sus mejores resultados de la temporada a quedarse sin puntos en el Gran Premio de la Ciudad de México.

El piloto argentino de Alpine recibió una penalización de 10 segundos después de la carrera por no haber reducido suficientemente la velocidad al atravesar un sector bajo bandera amarilla simple.

La sanción modificó por completo su resultado: Colapinto había cruzado la bandera a cuadros en el octavo puesto y luego llegó a figurar séptimo por una penalización aplicada a Oscar Piastri. Con el castigo de la FIA, finalmente quedó clasificado 15°.

La FIA revisó telemetría y cámaras

La decisión quedó plasmada en el documento 85 de los comisarios deportivos.

Según la resolución, Colapinto atravesó una zona de bandera amarilla simple sin realizar la reducción de velocidad exigida por el reglamento.

Los comisarios escucharon al argentino y a representantes de Alpine y analizaron datos de posicionamiento, tiempos, telemetría, comunicaciones de radio, videos y las imágenes de la cámara instalada en el auto.

El equipo presentó información para sostener que el piloto había reaccionado correctamente ante la señalización.

Sin embargo, los comisarios concluyeron que la reducción de velocidad no había sido suficiente para cumplir con el artículo B1.8.4a del reglamento de Fórmula 1.

La FIA también analizó su paso por un sector anterior con doble bandera amarilla, pero en ese caso determinó que existían dudas suficientes sobre el tiempo de advertencia disponible y decidió no sancionarlo por esa situación.

Diez segundos y otro punto en la superlicencia

Además de los 10 segundos agregados a su tiempo final, Colapinto recibió un punto de penalización en su superlicencia.

Con esta sanción acumula cinco puntos dentro del período móvil de 12 meses.

El golpe deportivo fue importante.

La clasificación definitiva lo ubicó detrás de Nico Hülkenberg y apenas por delante de Sergio Pérez, a 30,204 segundos del ganador Max Verstappen.

Una carrera que había comenzado de la mejor manera

Hasta la sanción, el domingo había sido uno de los más sólidos de Colapinto durante la temporada.

El argentino largó 11° y rápidamente avanzó hasta la zona de puntos, aprovechando una buena largada y distintos incidentes en las primeras vueltas.

Alpine destacó su ritmo y la consistencia mostrada durante una competencia atravesada por neutralizaciones y relanzamientos. Colapinto consiguió mantenerse durante buena parte de la tarde entre los diez primeros y cruzó la meta octavo.

La posterior sanción a Piastri incluso lo había colocado provisionalmente en la séptima posición.

Pero la resolución de los comisarios llegó después de la carrera y terminó borrando todo el rédito conseguido en pista.

Alpine perdió todos los puntos

Colapinto no fue el único piloto de Alpine sancionado.

Pierre Gasly también recibió una penalización por no disminuir la velocidad ante banderas amarillas, aunque en su caso se trató de una infracción bajo doble bandera y recibió un stop and go convertido posteriormente en 30 segundos.

El francés cayó hasta la 17ª posición.

De esa manera, Alpine pasó de tener a sus dos autos dentro de la zona de puntos a terminar el Gran Premio de México sin sumar una sola unidad.

Colapinto reconoció después de la carrera su responsabilidad por la infracción, aunque destacó el trabajo realizado por el equipo y el rendimiento que había mostrado hasta conocerse la penalización.

El resultado final deja un sabor especialmente amargo para el argentino: después de una carrera en la que había recuperado protagonismo y vuelto a pelear adelante, una infracción bajo bandera amarilla terminó convirtiendo un séptimo puesto provisional en un 15° lugar sin puntos.