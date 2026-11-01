Colapinto terminó 8° en México y Antonelli hizo historia al consagrarse campeón mundial

La jornada también fue histórica para el automovilismo internacional: Kimi Antonelli se consagró campeón del mundo, mientras que Max Verstappen se quedó con la victoria en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Una gran largada y puntos para Colapinto

El argentino comenzó desde la undécima posición y aprovechó los incidentes de la primera vuelta para avanzar rápidamente hasta el octavo lugar.

Incluso llegó a ubicarse séptimo tras un trompo de Isack Hadjar, aunque posteriormente perdió posiciones frente a los McLaren de Lando Norris y Oscar Piastri.

En la vuelta 34, Alpine decidió llamar a Colapinto a boxes para colocar neumáticos blandos. Regresó a la pista en el puesto 13, pero recuperó terreno con los cambios de estrategia y superó a su compañero Pierre Gasly.

La carrera volvió a cambiar cuando Valtteri Bottas sufrió una rotura en la suspensión de su Cadillac y terminó contra las barreras, provocando una bandera roja y una nueva largada.

Un final accidentado que favoreció al argentino

En la vuelta 59, un contacto entre Piastri y Arvid Lindblad terminó con el piloto de Racing Bulls contra las defensas y obligó a ingresar nuevamente al auto de seguridad.

Tras el relanzamiento, Colapinto tuvo que defender su posición ante Gasly, quien estuvo cerca de tocarlo al intentar superarlo.

Finalmente, el argentino cruzó la meta en el octavo lugar y sumó cuatro puntos para Alpine, cerrando una de sus mejores actuaciones de la temporada.

Antonelli hizo historia y Verstappen ganó en México

La gran noticia del campeonato llegó de la mano del italiano Kimi Antonelli, quien terminó tercero y se convirtió en el campeón mundial más joven de la historia de la Fórmula 1.

El piloto de Mercedes había largado quinto y logró mantenerse entre los protagonistas durante una competencia atravesada por diferentes estrategias y neutralizaciones.

Por su parte, Max Verstappen consiguió la victoria después de recuperarse de una largada complicada y aprovechar las detenciones en boxes y una penalización de cinco segundos a Charles Leclerc.

El Gran Premio de México dejó así tres grandes protagonistas: Verstappen con el triunfo, Antonelli con su consagración histórica y Colapinto con una actuación que le permitió volver a sumar puntos y cerrar un domingo positivo para el automovilismo argentino.