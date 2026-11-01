El Gobierno negó que Milei busque excluir a Villarruel de la visita del papa León XIV

La visita del papa León XIV a la Argentina volvió a poner en el centro de la escena la interna del Gobierno nacional. Ante las versiones sobre una posible exclusión de Victoria Villarruel de las actividades oficiales, el canciller Pablo Quirno salió a desmentir públicamente que exista una decisión de apartar a la vicepresidenta.

La aclaración llegó después de que trascendieran versiones sobre el protocolo de recepción del Pontífice y el lugar que ocuparían las principales autoridades nacionales durante su estadía.

La contundente respuesta del canciller

A través de su cuenta de X, Quirno rechazó dos versiones que habían generado repercusión política: que Javier Milei pretendía recibir al Papa dentro del avión y que el Ejecutivo buscaba impedir la participación de Villarruel.

“FALSO y FALSO”, escribió el funcionario antes de aclarar que no existió un pedido formal para que el Presidente subiera a la aeronave ni una intención oficial de cancelar la presencia de la vicepresidenta.

“La visita del Santo Padre será una fiesta para todos los argentinos”, agregó.

Las declaraciones se produjeron en un contexto de fuerte distanciamiento político entre Milei y Villarruel, quien quedó al margen de distintas actividades del Ejecutivo desde fines de 2024.

Villarruel y los gobernadores estarán entre los invitados

Según informó MDZ, la Casa Rosada decidió incluir a Villarruel en la convocatoria al encuentro institucional con León XIV, previsto para el domingo 8 de noviembre en el Palacio Libertad.

La actividad comenzará a las 18:30 y reunirá a autoridades nacionales, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático.

También serán invitados todos los gobernadores, independientemente de su pertenencia política, y el jefe de Gobierno porteño.

La convocatoria buscará reunir a dirigentes de distintos sectores durante una visita que tendrá especial relevancia institucional y religiosa.

Una visita atravesada por las tensiones políticas

El papa León XIV llegará a la Argentina el próximo domingo 8 de noviembre, en el marco de su gira por América Latina.

Su presencia generó expectativas por las celebraciones religiosas previstas, pero también por los encuentros que mantendrá con las autoridades del país.

En ese escenario, la participación de Villarruel adquirió relevancia política debido a su enfrentamiento con el Presidente.

Con la desmentida de Quirno y la decisión de incluirla entre los invitados, el Gobierno buscó despejar las dudas sobre el protocolo y evitar que la interna oficialista concentre la atención durante la visita papal.