Canelo Álvarez volvió después de 13 meses, recuperó el título mundial y tuvo un jurado argentino

Saúl “Canelo” Álvarez protagonizó un regreso triunfal al boxeo profesional. Después de 13 meses de inactividad, el mexicano derrotó por decisión unánime al francocamerunés Christian Mbilli y recuperó el cinturón mundial supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

El combate se disputó en Riad, Arabia Saudita, y marcó el retorno del excampeón después de una operación de codo y de la derrota que había sufrido frente a Terence Crawford en septiembre de 2025.

A sus 36 años, Canelo volvió a demostrar su experiencia sobre el cuadrilátero y se impuso con tarjetas de 115-112, 116-111 y 117-110.

Una victoria trabajada ante un rival invicto

Mbilli, de 31 años, llegó al enfrentamiento sin derrotas y comenzó presionando al mexicano con una elevada cantidad de golpes.

Sin embargo, Álvarez logró controlar los ataques mediante desplazamientos, bloqueos y contragolpes precisos.

A partir del cuarto asalto, el mexicano comenzó a imponer su ritmo. En el séptimo conectó un potente uppercut que hizo tambalear a su rival.

En el octavo round, Mbilli recibió el descuento de un punto por golpes ilegales en la nuca.

Aunque el francocamerunés intentó reaccionar en el cierre, los tres jueces coincidieron en otorgarle la victoria a Canelo, quien recuperó así uno de los títulos más importantes de su carrera.

Un juez federal argentino fue protagonista de la pelea

La velada tuvo una particularidad vinculada con la Argentina. Uno de los encargados de puntuar el combate fue Jorge Luciano Gorini, integrante del Tribunal Oral Federal N° 2 de Comodoro Py.

El magistrado participó en procesos judiciales de gran repercusión nacional, como la causa Vialidad y la Tragedia de Once.

Pero, además de su actividad en la Justicia, Gorini mantiene una extensa trayectoria vinculada con el boxeo.

Comenzó como aficionado, realizó el curso de jurado en la Federación Argentina de Box y posteriormente se incorporó al ámbito internacional. Actualmente integra la Junta de Gobierno del Consejo Mundial de Boxeo.

En la pelea de Riad, Gorini firmó la tarjeta más amplia a favor del mexicano: 117-110.

Canelo volvió a la cima del boxeo mundial

La victoria representó un nuevo capítulo en la carrera del púgil de Guadalajara, quien había perdido su condición de campeón indiscutido tras caer frente a Crawford.

Su regreso, después de más de un año sin competir, estuvo marcado por la recuperación física y la necesidad de demostrar que todavía puede mantenerse entre los mejores de su categoría.

Con una actuación sólida y un fallo unánime, Canelo recuperó el cinturón supermediano del CMB y volvió a celebrar una consagración mundial.