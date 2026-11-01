Micaela Luján derrotó a Ayelén Granadino y se consagró campeona en Uruguay

Micaela “La Princesita” Luján volvió a festejar en el plano internacional. La boxeadora de Villa Mercedes derrotó este sábado a Ayelén “Piru” Granadino en Punta del Este, Uruguay, y se consagró campeona Cono Sur supermosca de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB). El triunfo tuvo un condimento especial: fue la revancha de la caída que había sufrido frente a la misma rival en junio de 2025.

La puntana se impuso por decisión mayoritaria después de diez rounds. Dos de los jueces la vieron ganadora por 97-93 y 96-94, mientras que el restante puntuó un empate de 95-95. El combate se disputó en el Centro de Convenciones de Punta del Este y le permitió sumar un nuevo cinturón a su trayectoria profesional.

El resultado revirtió el antecedente entre ambas, cuando Granadino había ganado por decisión mayoritaria en una velada del ciclo “KO a las Drogas”, realizada en el Casino de Buenos Aires. En aquella oportunidad, las tarjetas habían sido 96-94, 96-94 y 95-95.

Esta vez, Luján mostró una versión más estratégica. Con menos intercambios que en el primer enfrentamiento, buscó acortar distancias, trabajar sobre el cuerpo de su rival y combinar golpes a la cabeza. Granadino intentó responder con desplazamientos, cambios de guardia y el uso del jab, pero la villamercedina logró imponer una mayor precisión y convencer a dos de los tres jueces.

Un gran presente y el objetivo mundialista

La consagración también confirmó el buen momento de la boxeadora de 27 años, que consiguió su tercera victoria en igual cantidad de presentaciones durante 2026. Su última pelea había sido el 11 de abril, cuando venció por decisión unánime a la uruguaya Diana Delbono Mora en Villa Mercedes y obtuvo el título sudamericano supermosca.

Después de aquella presentación, Luján decidió hacer una pausa para recuperarse de una lesión en la rodilla. Antes de viajar a Uruguay había destacado que, por primera vez en mucho tiempo, llegaba a un combate sin molestias físicas.

Con este nuevo título, “La Princesita” fortalece su camino hacia una oportunidad mundialista. Entre sus objetivos aparece un posible enfrentamiento con la estadounidense Gabriela Fundora, aunque la propia boxeadora reconoce que todavía debe seguir construyendo su camino para alcanzar esa posibilidad.

La victoria en Punta del Este no solo le permitió sumar una nueva corona internacional: también saldó una cuenta pendiente y ratificó que la representante de Villa Mercedes quiere volver a competir por un campeonato del mundo.