Poggi: “Mi respaldo incluye la decisión de no meter la política partidaria dentro de la Policía”

La Policía de San Luis conmemoró este sábado su 168° aniversario con un acto central frente a la Jefatura Central, en la ciudad capital. La ceremonia fue encabezada por el gobernador Claudio Poggi y el vicegobernador Ricardo Endeiza, y reunió a autoridades provinciales, intendentes, representantes del Poder Judicial, integrantes de las Fuerzas Armadas y de seguridad, y referentes de distintas instituciones.

Durante la celebración, Poggi reafirmó su respaldo a la fuerza provincial y puso el foco en la importancia de mantener a la institución alejada de los intereses políticos partidarios.

“Mi respaldo incluye la decisión de no meter la política partidaria dentro de la Policía”, fue el mensaje del Mandatario, en una definición vinculada con la institucionalidad y el funcionamiento de la fuerza.

Respaldo con la Constitución y las leyes

El acto comenzó con la presentación de la formación policial y la revista de tropa. Luego ingresó la Bandera de Ceremonias y se entonó el Himno Nacional Argentino, interpretado por la Banda de la Policía. También hubo un minuto de silencio en memoria de los integrantes de la institución fallecidos.

En su discurso, el jefe de la Policía, Juan Carlos Serrano, agradeció el acompañamiento del Gobierno provincial y destacó el compromiso de los efectivos que cumplen funciones en todo el territorio sanluiseño.

Serrano sostuvo que el respaldo del Ejecutivo debe estar acompañado por el cumplimiento de la Constitución y las leyes. También remarcó la importancia de cuidar al personal policial mediante capacitación, equipamiento, mejores instalaciones y una carrera profesional ordenada.

La ministra de Seguridad, Nancy Sosa, hizo hincapié en la necesidad de sostener el orden y la disciplina como pilares de la institución. Además, repasó medidas vinculadas con la formación y especialización de los efectivos, el cuidado de su salud mental, la modernización de las comunicaciones y la creación de la Policía Rural.

Reconocimientos y desfile institucional

La ceremonia incluyó la entrega de reconocimientos a policías en actividad y retirados, integrantes de distintas unidades y departamentos, intendentes, legisladores y representantes de otras instituciones.

Posteriormente, se desarrolló el desfile, del que participaron efectivos de la Policía provincial, Bomberos, Unidades Especiales, el Servicio Penitenciario, el Instituto Superior de Seguridad Pública y representantes del Ejército Argentino, entre otras agrupaciones.

También formaron parte del homenaje integrantes de organizaciones vinculadas con los veteranos de la Guerra de Malvinas.

La jornada concluyó con tres campanadas en memoria de quienes dieron su vida por la Patria y el descubrimiento de una placa ofrecida por veteranos de Malvinas, que será exhibida en un espacio de la Jefatura dedicado a los héroes del conflicto.

A 168 años de su creación, la celebración puso en primer plano el reconocimiento al trabajo de los efectivos y el compromiso institucional con la seguridad de los sanluiseños.