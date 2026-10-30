Habrá cortes de calles desde las 7:30 de este sábado por el aniversario de la Policía

La ciudad de San Luis tendrá cortes de tránsito y un operativo especial de seguridad este sábado 31 de octubre, con motivo del 168° aniversario de la creación de la Policía provincial.

La celebración central comenzará a las 10 sobre calle Ciudad del Rosario, frente a la Jefatura Central, e incluirá un desfile institucional.

Sin embargo, las restricciones vehiculares comenzarán varias horas antes y afectarán distintas calles de la zona, por lo que se recomienda a los conductores prever sus recorridos.

Los primeros cortes comenzarán a las 7:30

Según informó la Policía, el dispositivo cuenta con autorización de la Municipalidad de San Luis y se implementará de manera escalonada.

A partir de las 7:30 se interrumpirá la circulación en las siguientes intersecciones:

Callao y Riobamba.

Ciudad del Rosario y Riobamba.

Desde las 8 se sumarán otros ocho cortes:

Ciudad del Rosario y Obispo Orzali.

Yapeyú y Reconquista.

Yapeyú y Ciudad del Rosario.

Yapeyú y Callao.

Felipe Velázquez y Riobamba.

Juan Gilberto Funes y Riobamba.

Héroes de Malvinas y Riobamba.

Héroes de Malvinas y Narciso Gutiérrez.

En ese mismo horario también habrá regulación del tránsito en la esquina de Quines y Riobamba.

Desde las 6 deberán despejarse varias calles

Antes del inicio de los cortes, las autoridades realizarán un operativo para liberar de vehículos estacionados los sectores destinados a las actividades.

El despeje comenzará a las 6 de la mañana y comprenderá:

Ciudad del Rosario, entre Yapeyú y el Puente Blanco.

Callao y Riobamba, hacia el este.

Reconquista, entre Yapeyú y Riobamba.

La medida busca garantizar el espacio necesario para el desfile y facilitar el desarrollo de la ceremonia.

Un desfile por los 168 años de la institución

El acto central se realizará a partir de las 10 frente a la Jefatura Central, donde la institución conmemorará un nuevo aniversario de su creación.

La celebración reunirá a integrantes de la fuerza policial en una jornada institucional que tendrá como actividad principal el desfile.

Desde la organización solicitaron a los vecinos evitar las zonas afectadas durante la mañana del sábado, especialmente en las inmediaciones de Ciudad del Rosario, Riobamba y el Puente Blanco.

También recomendaron anticipar los desplazamientos y utilizar recorridos alternativos para reducir las demoras.