CIUDAD DE SAN LUIS
Habrá cortes de calles desde las 7:30 de este sábado por el aniversario de la Policía
La ciudad de San Luis tendrá cortes de tránsito y un operativo especial de seguridad este sábado 31 de octubre, con motivo del 168° aniversario de la creación de la Policía provincial.
La celebración central comenzará a las 10 sobre calle Ciudad del Rosario, frente a la Jefatura Central, e incluirá un desfile institucional.
Sin embargo, las restricciones vehiculares comenzarán varias horas antes y afectarán distintas calles de la zona, por lo que se recomienda a los conductores prever sus recorridos.
Los primeros cortes comenzarán a las 7:30
Según informó la Policía, el dispositivo cuenta con autorización de la Municipalidad de San Luis y se implementará de manera escalonada.
A partir de las 7:30 se interrumpirá la circulación en las siguientes intersecciones:
Callao y Riobamba.
Ciudad del Rosario y Riobamba.
Desde las 8 se sumarán otros ocho cortes:
Ciudad del Rosario y Obispo Orzali.
Yapeyú y Reconquista.
Yapeyú y Ciudad del Rosario.
Yapeyú y Callao.
Felipe Velázquez y Riobamba.
Juan Gilberto Funes y Riobamba.
Héroes de Malvinas y Riobamba.
Héroes de Malvinas y Narciso Gutiérrez.
En ese mismo horario también habrá regulación del tránsito en la esquina de Quines y Riobamba.
Desde las 6 deberán despejarse varias calles
Antes del inicio de los cortes, las autoridades realizarán un operativo para liberar de vehículos estacionados los sectores destinados a las actividades.
El despeje comenzará a las 6 de la mañana y comprenderá:
Ciudad del Rosario, entre Yapeyú y el Puente Blanco.
Callao y Riobamba, hacia el este.
Reconquista, entre Yapeyú y Riobamba.
La medida busca garantizar el espacio necesario para el desfile y facilitar el desarrollo de la ceremonia.
Un desfile por los 168 años de la institución
El acto central se realizará a partir de las 10 frente a la Jefatura Central, donde la institución conmemorará un nuevo aniversario de su creación.
La celebración reunirá a integrantes de la fuerza policial en una jornada institucional que tendrá como actividad principal el desfile.
Desde la organización solicitaron a los vecinos evitar las zonas afectadas durante la mañana del sábado, especialmente en las inmediaciones de Ciudad del Rosario, Riobamba y el Puente Blanco.
También recomendaron anticipar los desplazamientos y utilizar recorridos alternativos para reducir las demoras.