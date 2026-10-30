Presentaron los alcances del programa de Desendeudamiento ante 13 entidades bancarias y financieras

El Gobierno de San Luis avanza con la implementación del Programa de Desendeudamiento y de Incentivo al Consumo Familiar, una iniciativa impulsada por el gobernador Claudio Poggi que busca aliviar la situación económica de los hogares endeudados y fortalecer la actividad comercial de la provincia.

La propuesta, convertida en ley el 20 de octubre, establece beneficios impositivos para que bancos, financieras y otras entidades crediticias ofrezcan condiciones más favorables a quienes mantienen deudas atrasadas.

El objetivo es que las familias puedan reorganizar sus compromisos financieros, reducir el peso de las cuotas mensuales y recuperar parte de sus ingresos para destinarlos al consumo.

Quiénes podrán acceder al programa

El plan está dirigido a personas con domicilio en San Luis durante al menos dos años ininterrumpidos y que registren deudas de consumo con más de tres meses de atraso al momento de la sanción de la ley.

Entre las obligaciones contempladas se encuentran préstamos personales, tarjetas de crédito y otros compromisos contraídos con entidades financieras, incluidas aquellas que operan mediante plataformas digitales.

La normativa también permite incorporar determinadas deudas por servicios públicos de competencia provincial, según las condiciones que establezca la reglamentación.

Cómo serán las cuotas y los plazos de pago

La ley fija una serie de condiciones para los planes de refinanciación que presenten las entidades adheridas.

Plazo mínimo: 24 meses para cancelar la deuda.

Período de gracia: al menos dos meses.

Límite de la cuota: no podrá superar el 30% de los ingresos del grupo familiar.

Intereses: la tasa no podrá exceder en más de diez puntos porcentuales a la tasa TAMAR publicada por el Banco Central.

Gastos adicionales: no podrán aplicarse comisiones, honorarios ni cargos administrativos por la refinanciación.

Además, se contempla la posibilidad de unificar distintas deudas en un solo plan de pagos, incluso cuando hayan sido contraídas con diferentes entidades.

La Provincia no pagará las deudas particulares, sino que ofrecerá incentivos fiscales para promover mejores condiciones de financiación.

Descuentos y reintegros para incentivar el consumo

La segunda parte de la iniciativa apunta a fortalecer las ventas de los comercios sanluiseños.

Las entidades que participen del programa podrán ofrecer descuentos, reintegros, promociones, vouchers y otros beneficios destinados a las compras dentro de la provincia.

A cambio, accederán a un crédito fiscal equivalente al 25% de los beneficios efectivamente otorgados a los consumidores.

La intención es generar un doble efecto: aliviar las obligaciones financieras de las familias y estimular la actividad de los comercios locales.

Cuándo comenzará a aplicarse

La Ley VIII-1219-2026 ya fue sancionada y promulgada, pero la puesta en marcha de los beneficios dependerá de la reglamentación, la adhesión de las entidades y la aprobación de sus propuestas.

Por lo tanto, las deudas no se refinanciarán automáticamente. Los interesados deberán esperar la comunicación de los planes disponibles y verificar si cumplen con los requisitos.

Con esta herramienta, el Ejecutivo provincial busca ofrecer alternativas para los hogares que enfrentan dificultades para cumplir con sus obligaciones financieras, al tiempo que promueve la recuperación del consumo en San Luis.