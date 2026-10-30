Tiene 22 años, es de La Punta y fue elegido para bailar durante la visita del Papa a la Argentina

Un joven de San Luis será protagonista de uno de los acontecimientos religiosos más importantes del año. Tomás Mateo Sosa, de 22 años y oriundo de La Punta, fue seleccionado para participar de las celebraciones por la visita del papa León XIV a la Argentina, previstas para el próximo 11 de noviembre en la Basílica Nuestra Señora de Luján.

El bailarín integra el ballet Sumampa, una compañía folclórica que fue convocada para formar parte de la vigilia y la misa que reunirá a miles de fieles.

La programación también contará con la participación de Luciano Pereyra, Campedrinos, Carafea, Filocalia, Santiago Tucumán y los Hermanos Menta.

De una academia de barrio a bailar durante la visita del Papa

La historia de Tomás comenzó en una academia de barrio, donde dio sus primeros pasos en el folclore por iniciativa de su madre.

Con el tiempo descubrió su pasión por la danza y decidió continuar su formación artística. Actualmente estudia la Licenciatura en Folklore, con mención en Danzas Folklóricas y Tango, en la Universidad Nacional de las Artes (UNA), en Buenos Aires.

Hace aproximadamente cinco meses ingresó al ballet Sumampa, con sede en Berazategui, después de superar una audición.

La compañía está integrada por unos 25 bailarines y Tomás es el único representante de San Luis.

La emoción de participar en un acontecimiento histórico

La convocatoria sorprendió a todos los integrantes del grupo, que tendrán la posibilidad de presentarse durante la visita del Sumo Pontífice.

“Fue una emoción muy grande, porque es una oportunidad básicamente irrepetible. La última vez que vino el Papa yo no había nacido. Al principio nadie caía”, contó el joven a la Agencia de Noticias San Luis.

Para Tomás, la experiencia tiene además un profundo significado espiritual.

“Yo soy católico, así que es un plus muy importante para mí. Bailar para el Papa no es algo de todos los días, así que estoy muy feliz”, expresó.

Ensayos intensivos para el 11 de noviembre

El ballet Sumampa se prepara con jornadas de ensayo de entre cinco y seis horas durante los fines de semana.

Aunque los integrantes mantienen otros compromisos artísticos y laborales, la presentación en Luján se convirtió en una de sus principales prioridades.

La coreografía y el vestuario todavía se mantienen en reserva, ya que la compañía busca sorprender al público durante la celebración.

La noticia también generó una enorme alegría entre los familiares y amigos del bailarín puntano, que acompañan su crecimiento artístico.

El próximo 11 de noviembre, Tomás Mateo Sosa llevará el folclore y el talento de San Luis a una celebración de alcance internacional, en una experiencia que marcará un momento especial de su trayectoria.