Diego Maradona cumpliría 66 años: un legado que sigue vivo en el fútbol mundial

Diego Armando Maradona cumpliría este viernes 30 de octubre 66 años. A casi seis años de su muerte, su figura continúa ocupando un lugar central en la historia del fútbol argentino y mundial, tanto por sus logros deportivos como por una influencia que trascendió las canchas.

Nacido el 30 de octubre de 1960 en Lanús, provincia de Buenos Aires, Maradona debutó en Primera División con Argentinos Juniors el 20 de octubre de 1976, cuando tenía apenas 15 años. Su habilidad para gambetear, la precisión de su zurda y su capacidad para desequilibrar lo convirtieron rápidamente en una de las grandes promesas del fútbol nacional.

En 1981 llegó a Boca Juniors, donde conquistó el Torneo Metropolitano de ese año. Luego continuó su carrera en Barcelona, antes de desembarcar en Napoli en 1984. En Italia alcanzó una de las etapas más importantes de su trayectoria: ganó dos títulos de la Serie A, la Copa Italia, la Copa de la UEFA y la Supercopa italiana, y se convirtió en un símbolo de la ciudad de Nápoles.

Sin embargo, su consagración definitiva llegó con la Selección argentina. Como capitán y principal referente del equipo dirigido por Carlos Bilardo, condujo al conjunto nacional hacia el título del Mundial de México 1986, donde protagonizó uno de los capítulos más recordados de la historia de las Copas del Mundo.

En los cuartos de final frente a Inglaterra convirtió dos goles que quedaron grabados en la memoria colectiva: la denominada “Mano de Dios” y el “Gol del Siglo”. Cuatro años después volvió a llevar a la Argentina a una final mundialista, esta vez en Italia 1990, aunque el seleccionado cayó 1-0 ante Alemania Federal.

Su última participación en una Copa del Mundo fue en Estados Unidos 1994, donde disputó dos encuentros antes de quedar fuera del torneo tras un control antidopaje positivo. Después de sus pasos por Sevilla y Newell's Old Boys, regresó a Boca en 1995 y disputó su último partido como profesional el 25 de octubre de 1997, frente a River.

Tras su retiro, inició una carrera como entrenador que incluyó la conducción de la Selección argentina en el Mundial de Sudáfrica 2010. Maradona murió el 25 de noviembre de 2020, a los 60 años.

A 66 años de su nacimiento, su nombre permanece asociado a una época, a una forma de entender el fútbol y a momentos que atravesaron generaciones. Su legado sigue vigente en la memoria de los hinchas y en una historia deportiva en la que ocupa un lugar irrepetible.