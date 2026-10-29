Se agotó la primera tanda de entradas para la final entre Boca y Atlético Mineiro

La expectativa por la final de la Copa Sudamericana entre Boca y Atlético Mineiro ya empezó a sentirse con fuerza en las boleterías.

La primera tanda de entradas puesta a la venta por la Conmebol se agotó pocas horas después de ser habilitada. Esa etapa estaba destinada exclusivamente a personas de nacionalidad colombiana residentes en Colombia y correspondía a localidades de Categoría 2, con un valor de US$180.

El partido se disputará el sábado 21 de noviembre en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, donde Boca buscará volver a conquistar un título internacional frente al conjunto brasileño.

Este viernes comienza la venta general

La siguiente etapa se abrirá este viernes 30 de octubre a las 14, hora argentina.

A partir de ese momento podrán comprar entradas aficionados de cualquier nacionalidad en las categorías 1 y 2.

La Categoría 1, ubicada en el sector preferencial, costará US$250, mientras que la Categoría 2 tendrá un precio de US$180.

La comercialización se realizará exclusivamente mediante la plataforma oficial habilitada por la Conmebol.

El organismo recomendó además realizar el prerregistro para agilizar el proceso cuando se abra cada ventana de venta.

Boca tendrá un sector exclusivo

La tercera etapa estará destinada exclusivamente a los hinchas de Boca y Atlético Mineiro.

Esas localidades serán de Categoría 3, estarán ubicadas detrás de los arcos y tendrán un valor de US$90.

Según la distribución difundida hasta el momento, cada club dispondrá de alrededor de 12.000 entradas populares, con una cabecera asignada para cada parcialidad. Boca ocupará el sector norte y Atlético Mineiro, el sur.

La fecha exacta para comenzar a vender esos tickets todavía no fue confirmada oficialmente.

Conmebol informó que continúa coordinando con los clubes la modalidad que se utilizará para distribuirlos entre sus socios e hinchas.

Los precios para la final

Los valores establecidos son:

Categoría 1: US$250

Categoría 2: US$180

Categoría 3: US$90

La Categoría 3 estará reservada para las parcialidades de los dos equipos, mientras que las dos primeras serán para público general.

Barranquilla se prepara para recibir a miles de hinchas

El estadio Metropolitano Roberto Meléndez será el escenario de la definición continental y tiene capacidad para alrededor de 65.000 espectadores.

La demanda de la primera venta anticipa un fuerte movimiento de público para el encuentro, especialmente de hinchas de Boca que ya comenzaron a organizar el viaje a Colombia.

Con la primera tanda agotada, la atención se concentrará ahora en la apertura de la venta general del viernes y, principalmente, en el anuncio de la fecha para adquirir las entradas exclusivas de los finalistas.

Para los hinchas de Boca, ese será el momento clave: 12.000 lugares detrás de uno de los arcos y una final continental que promete convertir a Barranquilla en una de las grandes movilizaciones del fútbol sudamericano del año.