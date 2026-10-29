Colapinto busca recuperarse en México y Antonelli puede hacer historia en la Fórmula 1

La Fórmula 1 desembarca este fin de semana en México con dos focos bien definidos: Franco Colapinto intentará recuperarse después de una racha adversa con Alpine, mientras Kimi Antonelli tendrá la primera gran oportunidad de asegurar el título mundial.

La actividad se desarrollará desde este viernes 30 de octubre hasta el domingo 1° de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez, escenario de la 19ª fecha de la temporada. El circuito tiene una extensión de 4,304 kilómetros y la carrera está programada a 71 vueltas.

Colapinto llega a México ubicado en el 12° lugar del campeonato con 27 puntos, después de haber conseguido ocho resultados dentro del top 10 durante 2026. Su último ingreso a la zona de puntos fue en Madrid, donde terminó séptimo.

Colapinto comenzará recién en la segunda práctica

El argentino tendrá una dificultad adicional durante el viernes.

Alpine confirmó que Gabriele Minì manejará el A526 de Colapinto durante la primera práctica libre, como parte de las sesiones obligatorias que los equipos deben otorgar a pilotos novatos durante la temporada.

De esta manera, Colapinto recién se subirá al auto para la FP2, prevista para las 19 de Argentina.

Minì, integrante de la Academia Alpine, tendrá su debut oficial dentro de un fin de semana de Fórmula 1. La decisión responde exclusivamente al cumplimiento del reglamento y será la última sesión que Colapinto deberá ceder durante esta temporada.

El argentino buscará además cortar una racha negativa después de los abandonos consecutivos en Singapur y Estados Unidos. En total acumula tres retiros durante la temporada.

“Con Gabriele en mi coche para esta sesión obligatoria, tengo ganas de salir a la pista el viernes por la tarde y comenzar lo que esperamos sea un fin de semana competitivo”, señaló Colapinto en la previa difundida por Alpine.

Alpine todavía pelea por el quinto puesto

La escudería francesa atraviesa además un momento decisivo en el campeonato de constructores.

Alpine ocupa actualmente la sexta posición con 69 puntos, mientras Racing Bulls aparece quinto con 102. La diferencia es de 33 unidades cuando restan cinco Grandes Premios.

Pierre Gasly suma 42 puntos y Colapinto aporta 27, por lo que el equipo necesita volver a colocar regularmente sus autos dentro de los diez primeros para mantener abierta esa pelea.

La altura de Ciudad de México, superior a los 2.000 metros sobre el nivel del mar, será además uno de los desafíos técnicos del fin de semana por su influencia sobre la refrigeración, la aerodinámica y el funcionamiento de los motores.

Antonelli puede convertirse en el campeón más joven

La gran historia del fin de semana estará, sin embargo, en la lucha por el título.

Kimi Antonelli lidera el campeonato con 365 puntos, seguido por George Russell con 242 y Lewis Hamilton con 241. El italiano viene de ganar el Gran Premio de Estados Unidos y quedó a un paso de cerrar matemáticamente la temporada.

Las cuentas son sencillas.

Si Antonelli termina noveno o mejor, será campeón mundial independientemente de los resultados de sus perseguidores.

Incluso podría consagrarse sin sumar puntos si ni Russell ni Hamilton ganan la carrera. Si termina décimo, sólo una victoria de Russell podría impedir que asegure el título en México.

Con apenas 20 años, Antonelli podría convertirse así en el campeón más joven de la historia de la Fórmula 1, superando el récord establecido por Sebastian Vettel en 2010, cuando obtuvo su primer título con 23 años.

Los horarios del GP de México

La actividad comenzará este viernes en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Viernes 30 de octubre

Práctica libre 1: 15:30

Práctica libre 2: 19:00

Sábado 31 de octubre

Práctica libre 3: 14:30

Clasificación: 18:00

Domingo 1° de noviembre

Carrera: 17:00

Los horarios corresponden a la Argentina. La Fórmula 1 fija oficialmente la carrera para las 20:00 UTC, equivalente a las 17:00 en nuestro país.

México tendrá así un fin de semana con objetivos completamente diferentes para sus protagonistas. Colapinto buscará volver a terminar una carrera y recuperar el nivel que le permitió sumar con regularidad durante buena parte del año, mientras Antonelli llega con la posibilidad concreta de cerrar el campeonato y entrar en la historia de la Fórmula 1.