Cristiano Ronaldo superó a Messi y ganó la votación por el mejor Balón de Oro de la historia

Cristiano Ronaldo volvió a imponerse sobre Lionel Messi en una disputa que reavivó la histórica rivalidad entre ambos futbolistas. Esta vez, el portugués fue elegido por los hinchas como el ganador del mejor Balón de Oro de todos los tiempos, en una votación especial impulsada por France Football.

El reconocimiento, denominado BOAT (Best Of All Times), distinguió la temporada 2008 de Cristiano Ronaldo, cuando brillaba en Manchester United. En segundo lugar quedó el Balón de Oro que Messi conquistó en 2012, después de establecer un récord histórico de goles.

El resultado se conoció este miércoles 28 de octubre, tras el cierre de la votación realizada a través del sitio oficial del premio.

Por qué Cristiano Ronaldo superó a Messi

El portugués fue elegido por su actuación durante 2008, año en el que conquistó la Premier League y la Champions League con Manchester United.

Además, terminó como máximo goleador del campeonato inglés con 31 tantos y obtuvo su primer Balón de Oro.

Por su parte, Messi quedó segundo gracias a su extraordinario rendimiento de 2012, cuando marcó 91 goles en 69 partidos oficiales, una cifra que superó el récord de 85 tantos que había establecido el alemán Gerd Müller.

Aquella actuación le permitió al rosarino conquistar su cuarto Balón de Oro consecutivo.

Una votación en la que cada voto costaba un euro

La elección comenzó a principios de octubre y finalizó el 27 de ese mes.

Una de sus particularidades fue que cada voto tenía un costo de un euro. Además, los participantes podían votar más de una vez, siempre que pagaran nuevamente.

Este mecanismo abrió el debate sobre la representatividad del resultado, ya que una misma persona podía emitir múltiples sufragios.

Aunque Cristiano Ronaldo había logrado una importante ventaja durante los primeros días, la organización no difundió los porcentajes definitivos obtenidos por cada candidato.

Messi sigue siendo el máximo ganador del Balón de Oro

Pese al triunfo del portugués en esta elección especial, Lionel Messi continúa siendo el futbolista con más Balones de Oro de la historia, con ocho conquistas, frente a los cinco de Cristiano Ronaldo.

La votación incluyó a diez figuras que habían ganado el prestigioso galardón al menos dos veces, entre ellas Ronaldo Nazário, Marco van Basten, Michel Platini, Johan Cruyff, Franz Beckenbauer y Alfredo Di Stéfano.

El premio BOAT no modifica el historial oficial de Balones de Oro de ninguno de los jugadores. Se trata de una distinción especial elegida por los aficionados.

El resultado volvió a instalar una de las comparaciones más populares del fútbol mundial, esta vez con una victoria de Cristiano Ronaldo en las preferencias de quienes participaron de la votación.