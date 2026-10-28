El intendente de Villa Praga irá a juicio por fondos sin justificar y enfrenta 6 años de prisión

La Justicia de San Luis elevó a juicio una causa contra Ramón Eulogio Cruz, actual intendente comisionado de Villa Praga, acusado de presuntas irregularidades en la administración de fondos municipales durante 2021.

La Fiscalía solicitó una pena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, luego de una investigación que detectó egresos por $15.975.073,53 cuyo destino no pudo justificarse mediante la documentación examinada.

La decisión fue adoptada por el juez de Garantía N° 1 de la Tercera Circunscripción Judicial, Valentín Fornasari, durante una audiencia realizada el 26 de octubre en Concarán.

Casi $16 millones sin justificar y cheques en blanco

La investigación comenzó a partir de una denuncia de Fiscalía de Estado, basada en actuaciones del Tribunal de Cuentas que advirtieron irregularidades en las rendiciones correspondientes a los primeros nueve meses de 2021.

Según la acusación, Cruz incumplió los plazos legales para presentar los balances del primer, segundo y tercer trimestre de ese año.

Las rendiciones fueron entregadas recién durante 2025, casi cuatro años después de sus respectivos vencimientos.

Una pericia contable también identificó movimientos bancarios sin documentación respaldatoria suficiente, diferencias entre los beneficiarios registrados y quienes cobraron determinados pagos, y la omisión de una cuenta municipal en las rendiciones.

Uno de los datos más relevantes surgió del análisis de 27 cheques: 22 habían sido emitidos sin identificar al beneficiario.

Para la Fiscalía, estas irregularidades dificultaron el control del destino de los recursos públicos y sustentan la acusación por peculado.

La Fiscalía pidió seis años de cárcel

Durante la audiencia, el fiscal César Hugo Salazar Molina y la fiscal adjunta Andrea Yamil Aguilar sostuvieron la acusación por tres hechos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y uno de peculado.

Fiscalía de Estado acompañó el planteo y solicitó que el expediente avance hacia el juicio oral.

Por su parte, el abogado defensor Juan Orlando Villegas rechazó las acusaciones. Afirmó que su representado había presentado la documentación correspondiente y señaló que Cruz denunció penalmente al contador que trabajaba en el municipio durante el período investigado.

Tras escuchar a las partes, el juez Fornasari admitió la acusación y ordenó la apertura a juicio por los cuatro hechos.