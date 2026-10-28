El Trapiche: intentó matar y abusó de su expareja, y la Fiscalía pidió 20 años de prisión

La Justicia de San Luis elevó a juicio una grave causa de violencia de género ocurrida en El Trapiche, en la que un hombre está acusado de intentar asesinar y abusar sexualmente de su expareja. La Fiscalía solicitó una condena de 20 años de prisión efectiva.

La decisión fue adoptada este miércoles por el juez de Garantía N° 1, Juan Manuel Montiveros Chada, quien también resolvió prorrogar por 120 días la prisión preventiva del imputado y rechazó el pedido de arresto domiciliario presentado por su defensa.

Los hechos investigados ocurrieron en noviembre de 2025, cuando el acusado tenía vigente una orden judicial que le prohibía acercarse y mantener contacto con la denunciante.

La atacó pese a tener una prohibición de acercamiento

De acuerdo con la investigación, el hombre y la víctima habían mantenido una relación de pareja durante cinco años y tienen un hijo en común.

El primer episodio denunciado ocurrió el 9 de noviembre de 2025, cuando el acusado habría ingresado por la fuerza a la vivienda de la mujer, la insultó y la golpeó mientras sostenía a su hijo en brazos.

Durante la madrugada siguiente, según la acusación, regresó al domicilio y rompió la puerta mientras la mujer intentaba protegerse junto al niño.

La Fiscalía sostiene que el hombre la amenazó con un cuchillo, le provocó lesiones y la sometió a una agresión sexual.

Los gritos alertaron a los vecinos, quienes dieron aviso a la Policía. Cuando los efectivos llegaron, encontraron al acusado junto a la mujer. Según la investigación, uno de los agentes presenció parte de la agresión denunciada.

El imputado también está acusado de agredir físicamente a un policía durante el procedimiento.

La Fiscalía pidió 20 años de prisión

La fiscal adjunta de Género N° 2, Marisol Boschi, formuló la acusación por homicidio agravado por el vínculo en grado de tentativa, abuso sexual con acceso carnal, coacción agravada en contexto de género, violación de domicilio e incumplimiento de una orden judicial.

Por estos delitos solicitó provisoriamente una pena de 20 años de prisión efectiva.

La querella, representada por la abogada Adriana Algarbe, acompañó el pedido fiscal y respaldó la continuidad de la detención.

Seguirá detenido mientras espera el juicio

Durante la audiencia, la defensa sostuvo que el acusado tiene una versión diferente de los hechos y solicitó que pudiera cumplir la medida cautelar bajo arresto domiciliario.

Sin embargo, el juez rechazó ese planteo, admitió las pruebas presentadas y dispuso que el hombre continúe detenido durante otros 120 días, contados desde el vencimiento de la medida vigente.

Ahora, el Colegio de Jueces de la Primera Circunscripción Judicial deberá establecer la fecha del juicio oral y designar el tribunal que analizará las pruebas.

La identidad del imputado se mantiene en reserva para proteger a la denunciante. Su responsabilidad penal deberá determinarse durante el debate judicial.