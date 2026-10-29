Familias marcharon por San Luis y reclamaron respuestas en distintas causas judiciales

Familiares de víctimas y personas desaparecidas marcharon este miércoles por el centro de la ciudad de San Luis para reclamar respuestas y avances en distintas causas judiciales.

La convocatoria comenzó pasadas las 9 frente al edificio de Fiscalía, continuó en las puertas del Poder Judicial y terminó con una movilización por las calles 25 de Mayo y San Martín. Hubo fotografías, pancartas, bombos y consignas dirigidas a jueces, fiscales y autoridades vinculadas con las investigaciones.

La movilización reunió reclamos por Fernando Gil, Marlene Ponce, Yonathan Valera Salazar, Carlos Javier Moyano, Victoriano Almirón y José Luis López, además de pedidos vinculados con Hugo Orozco, Mario Ladino y la búsqueda de Maximiliano Cabrera.

También estuvieron presentes fotografías y expresiones de acompañamiento por los casos de Gabriela Centeno y Claudia Rodríguez y por la búsqueda de Guadalupe Belén Lucero.

“Representamos a todas las familias, y también a aquellas que no pueden venir porque no tienen fuerzas”, expresó Nicolle Zanetti, hermana de Marlene Ponce, una de las impulsoras de la convocatoria.

Causas que atraviesan distintas etapas

Uno de los reclamos fue el de Elisa Garro, madre de Fernando Gil, quien pidió que la investigación llegue cuanto antes a juicio.

Gil fue encontrado sin vida en abril a la vera del río San Luis. Por el caso están imputados Walter Daniel, Damián Emanuel y Leonardo Alberto Agüero por homicidio doblemente calificado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas. Rosa Noemí Giménez está acusada como partícipe secundaria y cumple una medida bajo modalidad domiciliaria.

La madre de Yonathan Valera Salazar también volvió a reclamar un debate oral.

El repartidor de 28 años murió el 11 de diciembre de 2024 después de ser embestido mientras trabajaba en la ciudad de San Luis. El expediente contra Mariano Mourelle Machado fue nuevamente elevado a juicio el 21 de octubre, esta vez bajo la acusación de homicidio culposo agravado por la conducción de un vehículo y la fuga. La Fiscalía pidió seis años de prisión.

Su madre, Nelly Salazar, manifestó durante la marcha su rechazo a la posibilidad de que el proceso termine mediante un juicio abreviado.

“Hemos luchado tanto que no voy a permitir ir a un juicio abreviado”, expresó.

El dolor de las familias que todavía esperan respuestas

Estella Ponce volvió a llevar el reclamo por su hija Marlene Ponce, desaparecida en septiembre de 2012 cuando tenía 18 años y encontrada muerta meses después cerca de la réplica del Cabildo de La Punta.

La investigación de aquel momento consideró que se trató de un suicidio, una conclusión que la familia cuestiona desde hace años y sobre la que continúa reclamando esclarecimiento.

“Es un infierno, es un calvario no tener a un hijo”, sostuvo su madre durante la movilización.

También participó Rosita del Valle Romero, pareja de Victoriano Almirón, quien murió el 27 de septiembre en el barrio República.

Por el hecho, Julio Ávila está imputado por homicidio simple y permanece con prisión preventiva. Romero reclamó que el expediente llegue a juicio y relató situaciones de hostigamiento que, según afirmó, sufrió después del crimen.

El reclamo por Javier Moyano

Laura Suárez llevó fotografías de su pareja, Carlos Javier Moyano, conocido como “El Conejo”, asesinado a balazos el 13 de febrero en el barrio 1° de Mayo.

En la investigación hay dos adultos y un adolescente de 16 años imputados por homicidio doblemente calificado por el concurso premeditado de dos o más personas y por el uso de arma de fuego.

La mujer pidió que la causa continúe avanzando y contó el impacto que el crimen dejó en su hijo de 10 años.

“Él me pregunta qué pasa con la gente que mató a su papá”, relató durante la manifestación.

Una segunda autopsia y una búsqueda que continúa

Cecilia Reynoso volvió a reclamar por la muerte de su pareja, José Luis López, encontrado sin vida en enero en la zona de la ex Granja La Amalia.

La investigación se encuentra a cargo de la fiscal Débora Roy Gitto. La hipótesis judicial conocida hasta ahora no encontró indicios de intervención de terceras personas, pero la familia cuestiona esa conclusión y reclama una segunda autopsia.

Otro de los pedidos que atravesó toda la jornada fue por Maximiliano Cabrera, de 26 años, desaparecido desde el 28 de agosto.

Fue visto por última vez luego de concurrir a la zona del Centro de Disposición Final, próximo a la Ruta 7, para recolectar materiales. Desde entonces se realizaron análisis de cámaras, rastrillajes, tareas con perros especializados, drones y excavaciones con maquinaria, pero hasta ahora no existe información confirmada sobre su paradero.

La marcha terminó después de las 10:30, cuando las familias dejaron las puertas del Poder Judicial y comenzaron a recorrer el centro.

No todas las causas se encuentran en la misma situación ni tienen iguales elementos judiciales. Algunas ya tienen imputados y avanzan hacia un juicio; otras continúan bajo investigación y en determinados casos las familias mantienen diferencias con las conclusiones de fiscales o peritos.

Este miércoles, sin embargo, todos esos reclamos confluyeron en una misma movilización: que las investigaciones avancen y que las familias reciban respuestas sobre lo ocurrido con sus seres queridos.