El aeropuerto de San Luis volverá a operar el viernes tras las gestiones de Poggi ante Nación

El aeropuerto de la ciudad de San Luis volverá a estar operativo este viernes 30 de octubre, luego de las gestiones realizadas por el gobernador Claudio Poggi ante autoridades nacionales para resolver la suspensión de los vuelos comerciales.

La solución se alcanzó tras conversaciones del mandatario provincial con el presidente de Aerolíneas Argentinas, Fabián Lombardo, y el responsable de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), Oscar Villabona.

El acuerdo permitirá recuperar la actividad del aeropuerto César Raúl Ojeda mediante la utilización temporal de una autobomba perteneciente al Estado provincial.

La Provincia aportará una autobomba del Valle del Conlara

Ante los desperfectos que dejaron fuera de servicio al equipo de extinción de incendios del aeropuerto capitalino, el Gobierno de San Luis ofreció trasladar una unidad que actualmente opera en el Aeropuerto Internacional del Valle del Conlara.

El vehículo está habilitado por la ANAC y cuenta con capacidad para operar con agua, espuma y polvo, características necesarias para prestar servicios de seguridad aeroportuaria.

Según la planificación acordada, la autobomba permanecerá en el Valle del Conlara hasta que se complete el vuelo comercial de Aerolíneas Argentinas previsto para la noche del jueves.

En las primeras horas del viernes será trasladada a la capital provincial para permitir la rehabilitación de las operaciones aéreas.

El servicio se restablecerá hasta que reparen el equipo original

El acuerdo establece que la autobomba provincial permanecerá en el aeropuerto de San Luis hasta el miércoles 4 de noviembre inclusive.

Posteriormente regresará al Valle del Conlara para garantizar la cobertura del servicio aéreo previsto para el jueves 5.

Para esa fecha, se espera que la unidad de extinción de incendios perteneciente a Aeropuertos Argentina 2000 esté reparada y nuevamente en funcionamiento.

Las gestiones de Poggi permitieron destrabar la situación

La interrupción de las operaciones había generado preocupación por la conectividad aérea de la capital provincial.

Ante este escenario, Poggi intervino personalmente ante Aerolíneas Argentinas y la ANAC para encontrar una alternativa que permitiera restablecer los vuelos.

El aeropuerto César Raúl Ojeda se encuentra bajo la órbita de Aeropuertos Argentina 2000, empresa responsable de su administración.

Con el aporte del equipamiento provincial y la coordinación con los organismos nacionales, San Luis recuperará este viernes su conectividad aérea comercial, mientras se completa la reparación definitiva del vehículo averiado.