Buscan a un argentino desaparecido tras el choque de trenes en España

La tragedia ferroviaria que conmociona a España mantiene en vilo a una familia argentina. Agustín Randazzo, de 51 años, permanece desaparecido después del choque de dos trenes de alta velocidad ocurrido este miércoles 28 de octubre en la provincia de Toledo.

El hombre viajaba en el vagón 8 de una formación AVE de Renfe cuando se produjo la colisión con otro tren de la empresa Iryo, en las inmediaciones de la localidad de Urda.

Desde ese momento, sus familiares no pudieron volver a comunicarse con él y comenzaron una búsqueda desesperada para conocer su paradero.

Quién es el argentino desaparecido

Randazzo es argentino y reside en España desde 2002. Según informó Infobae, realizaba un viaje habitual desde Madrid hacia Toledo por motivos laborales cuando ocurrió el accidente.

Su primo hermano, Rafael García Junicol, contó que se enteró de la situación a través del hermano del desaparecido, quien le confirmó que Agustín había abordado uno de los trenes involucrados.

“Desde entonces no sabemos nada de él”, expresaron sus familiares, que recurrieron a los medios de comunicación para solicitar ayuda.

La falta de noticias incrementó la preocupación de sus allegados, especialmente por la magnitud del siniestro y las dificultades para identificar a todas las personas afectadas.

Su hermano presentó una denuncia y aportó ADN

Ante la imposibilidad de establecer contacto, el hermano de Randazzo acudió a dependencias policiales de Madrid para formalizar la denuncia por desaparición.

Además, se sometió a una toma de muestras de ADN, un procedimiento que puede resultar fundamental para identificar a las víctimas del accidente.

Después de completar los trámites, emprendió viaje hacia Toledo con la intención de recorrer los hospitales de la zona y comprobar si Agustín se encuentra entre los heridos.

Hasta el momento de la publicación, no se había confirmado oficialmente su paradero.